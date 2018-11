Tesoro | dal divorzio con Bankitalia a quello con l' Unione europea

Belgio - 5 miliardi del Tesoro di Gheddafi scongelati dal governo e spariti nel nulla. “Finiti nelle mani delle milizie in Libia” : La caccia al tesoro punta a una somma tra i 3 e i 5 miliardi di cui si è persa traccia. Sono gli interessi maturati negli anni dei circa 16 miliardi di euro appartenuti a Muammar Gheddafi e congelati in 5 banche belghe dalla caduta del raìs, nel 2011. A Bruxelles il pubblico ministero Michel Claise indaga dall’autunno 2017 per verificare se la somma sia finita nelle mani di persone, milizie o partiti in Libia, come ipotizzato da diverse ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 ottobre : Il boiardo del Tesoro e i favori dalla Croce Rossa per una casa : L’inchiesta Garofoli e i soldi a Croce Rossa dopo il maxi-sconto per la casa Conflitto di interessi – L’uomo accusato dai 5 Stelle di avere infilato l’articolo (poi cassato da Conte) a favore della Cri a dicembre 2017 aveva chiuso un accordo con i suoi vertici di Thomas Mackinson LiberTav di stampa di Marco Travaglio Siccome i 5Stelle hanno torto a prescindere da quello che fanno, per ogni loro scelta i giornaloni hanno sempre pronti ...

Tesoro Champions League : quanto hanno incassato i club dal 1992 al 2018 : Il Real Madrid arricchito da 778 milioni di euro di premi e diritti tv Uefa. Poi Bayern Monaco e Barcellona davanti alla Juventus. Milan, Roma e Inter nella Top20

Tria spiazzato dalle sortite M5S - sale la tensione sul Tesoro : In barba a quanto il ministro dell'Economia aveva loro fatto sapere: il rischio è che l'Ue qualifichi il mancato rimborso del prestito ponte come aiuto di Stato, con conseguenti sanzioni. LEGGI ANCHE ...