Tentata rapina con pistola in tabaccheria | il proprietario mette in fuga il malvivente

vicenzatoday

: Attimi di paura in via Cairoli all'interno della tabaccheria Gaspari - Vicenza_Today : Attimi di paura in via Cairoli all'interno della tabaccheria Gaspari - GiornaleVicenza : #Vicenza Il #video della tentata rapina: ora è caccia al bandito -

(Di domenica 25 novembre 2018) Momenti di paura all'interno dellaGaspari in via Cairoli, vicino al Teatro Comunale. Un uomo con il volto coperto e con unain mano è entrato all'interno del negozio, con all'...