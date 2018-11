Tennis | Starace promette battaglia dopo la squalifica | “dimostrerò la mia innocenza”

Tennis - caso scommesse : radiazione per Bracciali - squalifica di 10 anni per Starace : Radiato, con sanzione di 250mila euro, Daniele Bracciali. Dieci anni, con 100mila euro di ammenda, per Potito Starace. Sono queste le pene inflitte ai due Tennisti italiani, ritenuti colpevoli dalla Tennis Integrity Unit (Tiu), per la vicenda di scommesse legate al torneo Atp di Barcellona del 2011. Per Bracciali c’è anche l’aggravante di aver “facilitato le scommesse” relative alle partite del torneo spagnolo. “Il ...

