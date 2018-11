Tennis | il gran rifiuto di Thiem a Toni Kroos | “non era il caso di incontrarlo”

Tennis – Benneteau corregge il tiro : “Federer il più grande - io ho solo detto che…” : Julien Benneteau corregge il tiro delle sue dichiarazioni sui possibili favoritismi che Roger Federer riceve nei tornei Slam Nelle ultime ore, Julien Benneteau é finito al centro di un’area polemica nella quale, a dirla tutta, ci si é messo con le sue stesse mani. In una recente intervista, l’ex Tennista francese ha puntato il dito contro Roger Federer e i presunti favoritismi che lo svizzero riceverebbe durante gli Slam. ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : Raul Brancaccio e Liam Caruana si contendono un posto tra i 'grandi' : Il padovano, numero 266 del mondo, ha nettamente sconfitto in semifinale Enrico Dalla Valle con un triplice 4-2; mentre Caruana, che vive in Texas, ha superato in rimonta Luca Giacomini con il ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : Raul Brancaccio e Liam Caruana si contendono un posto tra i “grandi” : Le Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate al loro termine. Oggi ci sarà la finale tra Raul Brancaccio e Liam Caruana ed il vincitore otterrà la wild card per partecipare al torneo in programma a Milano dal 6 al 10 Novembre. Un’occasione davvero irripetibile per entrambi, proprio come lo era stato lo scorso anno per Gianluigi Quinzi: per i due giovani azzurri ci sarà la possibilità di giocare contro i migliori coetanei ...

Il Tennis italiano tenta di rinascere : Fognini e Cecchinato nella Top 20 - grande traguardo o ci accontentiamo delle briciole? : Fabio Fognini e Marco Cecchinato a braccetto nella top 20, un risultato senz’altro da sottolineare, con la speranza che i due facciano da traino ai futuri talenti Il “povero” tennis italiano, sta avendo un sussulto. Una reazione di pancia, che non vuol certo dire che ben presto avremo il nuovo Federer, ma è già un inizio. Fabio Fognini e Marco Cecchinato nella prossima settimana stazioneranno a braccetto nella Top 20 del ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : assegnate le due wild card. Argentina e Gran Bretagna direttamente alla fase finale : L’edizione 2018 non si è ancora conclusa, ma si inizia già a pensare alla Coppa Davis 2019, con il nuovo format che tanto ha fatto discutere. Infatti il oggi, mercoledì 26 settembre, alle 16.00 ora italiana, a Londra, è previsto il sorteggio del turno di qualificazione (1-2 febbraio 2019), che si giocherà ancora con la vecchia formula degli incontri casa-trasferta. La diretta streaming della cerimonia sarà visibile sul sito Daviscup.com e ...

John McEnroe : 'Roger Federer è il più grande Tennista di tutti i tempi' : Sono circondato dai tennisti più forti del mondo. Non sono qui perchè ho un interesse, non ho alcuna proprietà su questo evento '. .

Tennis - niente “passaggio” alle 16 teste di serie nei tornei del Grande Slam : i dettagli : Il Grand Slam Board si è espresso oggi in merito alla possibilità di tornare a 16 teste di serie nei tornei dello Slam Il Grand Slam Board negli ultimi giorni, ha analizzato la proposta di tornare alla ‘vecchia’ composizione dei tabelloni dei tornei dello Slam, a 16 teste di serie anziché 32. Dal 2001 il regolamento è cambiato ed oggi il Grand Slam Board si è espresso in merito all’ipotesi di tornare a 16 teste di serie. ...

Tennis - i bookmakers credono in Djokovic : può vincere il Grande Slam : Novak Djokovic nuovamente al top della forma, due titoli dello Slam in questa stagione, ma l’anno prossimo si punta al Grande Slam Fino allo scorso Roland Garros, dove ha perso ai quarti contro Marco Cecchinato, era stato praticamente irriconoscibile. Poi Novak Djokovic ha iniziato un’incredibile ripresa che nell’arco di appena quattro mesi lo ha portato a vincere Wimbledon e lo Us Open (eguagliando Pete Sampras per ...