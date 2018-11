Tale e Quale show 2018 | il vincitore è Federico Angelucci

Il Torneo di «Tale e Quale Show 2018» : Federico Angelucci è il campionissimo : Fiorella Mannoia - Alessandra DrusianBarry Gibb - Massimo Di CataldoMia Martini - Valeria AltobelliAdriano Celentano - Giovanni VerniaAnastacia - Roberta BonannoPino Daniele - Filippo BiscigliaDonatella Rettore - Andrea AgrestiAndrea Bocelli - Federico AngelucciSia - Alessia MacariBiagio Antonacci - Antonio MezzancellaGabriella Ferri - Vladimir LuxuriaAmii Stewart - Annalisa MinettiL’annuncio arriva attorno a mezzanotte e venti, con Carlo ...

Oggi, venerdì 23 novembre in prima serata alle 21.25 su Rai1 ultimo appuntamento con Tale e quale show, condotto come sempre da Carlo Conti. Si tratta dell'undicesima puntata che chiude l'ottava edizione del programma leader del prime time del venerdì.

Tale e Quale Show – Il Torneo – Quattro puntate per eleggere il campionissimo 2018. : Proclamato Antonio Mezzancella vincitore dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, come da tradizione il programma continua per altre Quattro puntate, sempre sotto la guida di Carlo Conti, in una gara tra i migliori concorrenti di questa edizione e i primi classificati di quella dello scorso anno. Al termine delle Quattro puntate verrà così eletto […] L'articolo Tale e Quale Show – Il Torneo – Quattro puntate per ...

Alla finale di Tale e Quale Show Leonardo Pieraccioni e le imitazioni di Mia Martini e Pino Daniele : Stasera 23 novembre andrà in onda la finale di Tale e Quale Show, e verrà decretato il vincitore del Torneo dei Campioni iniziato dopo la regolare gara tra i concorrenti di quest’ultima edizione vinta da Antonio Mezzancella. Ospite speciale di questa finale di Tale e Quale Show è Leonardo Pieraccioni, che affiancherà i tre giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel corso della puntata. Si riunirà quindi il trio ...

Tale e quale show 2018 - finale in diretta : anticipazioni : Oggi, venerdì 23 novembre in prima serata alle 21.25 su Rai1 ultimo appuntamento con Tale e quale show, condotto come sempre da Carlo Conti. Si tratta dell'undicesima puntata che chiude l’ottava edizione del programma leader del prime time del venerdì. Su TvBlog il liveblogging.I 12 concorrenti-protagonisti saranno chiamati per l’ultima volta a dare il meglio sul palco degli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, con l’obiettivo di ...

Tale e Quale Show - la finalissima : Pieraccioni quarto giudice : Venerdì 23 novembre, in prima serata Rai 1, l'ultima sfida per decretare il campione. In testa alla classifica provvisoria...