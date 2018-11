Svezia-Scozia | Finale maschile Europei curling 2018 | programma | orario e tv Il

Curling - Europei 2018 : la Svezia va a caccia del doppio titolo - Scozia e Svizzera le avversarie : Domani si svolgeranno a Tallinn (Estonia) le finali per l’oro degli Europei 2018 di Curling con la Svezia che affronterà al maschile la Scozia , mentre al femminile la Svizzera . L’obiettivo degli scandinavi sarà quello di conquistare entrambi i titoli, un’impresa riuscita per l’ultima volta nel 2001. Andiamo quindi a scoprire le prospettive di queste due grandi sfide. Nella finale maschile la Svezia si presenterà da imbattuta e andrà a caccia del ...

Curling - finali Europei 2018 : Italia-Germania per il bronzo e Svezia-Scozia per l’oro. Programma - orari e tv : CLICCA QUI PER LEGGERE IL LIVE DELLA SEMIFINALE TRA ITALIA E SCOZIA Ha lottato strenuamente la Nazionale italiana di Curling nella semifinale degli Europei 2018 a Tallinn (Estonia). La compagine nostrana però ha dovuto arrendersi alla Scozia con il punteggio di 9-6 e dunque domani tornerà in gioco comunque per una medaglia seppur di bronzo contro la Germania, sconfitta dalla favoritissima Svezia con lo score di 6-3. Un match dunque in cui i ...