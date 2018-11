optimaitalia

: Svelata la potenziale tracklist del nuovo album di @Rihanna? Registrati tanti titoli inediti in attesa di #R9… - OptiMagazine : Svelata la potenziale tracklist del nuovo album di @Rihanna? Registrati tanti titoli inediti in attesa di #R9… -

(Di sabato 24 novembre 2018)Aria di novità per il pubblico della Bad Gal RiRi: ildi, per ora indicato sui social solo con l'hashtag #R9 in attesa di conoscerne il titolo ufficiale, è in lavorazione ormai da molti mesi e alcuni deiche finiranno nelladel disco potrebbero essere già stati svelati.Per la precisione, pare chestia lavorando su ben duecontemporaneamente, come di recente confermato da suo padre ad un fan: uno sarà un classicopop, il seguito di ANTI che risale ormai all'inizio del 2016, l'altro dovrebbe essere un progetto sperimentale in stile reaggeton in omaggio alle origini caraibiche dell'artista.In attesa di conoscere i dettagli sulla release dell', la cui lavorazione in studio non appare ancora prossima alla conclusione, alcune tracce di RiRi sono state registrate nel database di ASCAP, la società americana dei compositori ...