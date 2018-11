Superbike | Laverty e Forès ' in sella'

sportmediaset.mediaset

: La nuova Panigale V4R sta creando nuovi e attesi interessi e il plotone Ducati SBK si sta infoltendo. - MaurizioPerlini : La nuova Panigale V4R sta creando nuovi e attesi interessi e il plotone Ducati SBK si sta infoltendo. - AngyFra89 : RT @corsedimoto: SUPERBIKE: Clamoroso, @eugenelaverty correrà il Mondiale con la Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven! @DucatiMotor htt… - DELFO89 : RT @corsedimoto: SUPERBIKE: Clamoroso, @eugenelaverty correrà il Mondiale con la Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven! @DucatiMotor htt… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Non poteva essere, non sarebbe stato giusto vedere a piedi nel 2019 due top-riders come Eugenee Xavi. Dopo tanta fatica e varie trattative per cercare sistemazione per il 2019,...