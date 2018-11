Blastingnews

: A Milano oggi ha aperto il nuovo Starbucks in Garibaldi (molto bello). La città lo omaggia così. (ovviamente è colp… - stanzaselvaggia : A Milano oggi ha aperto il nuovo Starbucks in Garibaldi (molto bello). La città lo omaggia così. (ovviamente è colp… - team_world : Finalmente il #Frappuccino arriva a Milano nei nuovi locali #Starbucks ...da gustare (ovviamente!) nell'iconica taz… - alessioganci : Starbucks a Milano, nuove aperture a San Babila e Malpensa: la Sirena non vuole fermarsi -

(Di sabato 24 novembre 2018) Prima è stata la volta dellaReserve Roastery, ovvero della rappresentazione più elevata di quello che è l'impero mondiale del caffè fondato da Howard Schultz: la mega torrefazione di, situata a Cordusio (a due passi dal Duomo), è unica al mondo insieme a quelle di Seattle e di Shanghai. Dopo questo progetto, laha proseguito la sua scalata all'Italia con la recentissima apertura dia Garibaldi, esattamente verso la fine di Corso Como: trattasi, in questo caso, del classico coffee shop all'americana.Terzo coffee shop milanese a SanDopo l'apertura della Reserve Roastery e dello store di Garibaldi,ha deciso di andare avanti nel capoluogo lombardo, annunciando l'apertura del terzo coffee shop in Via Durini, a San, in un'area sempre molto centrale. Come per Garibaldi, anche lo store di Via Durini è totalmente dedicato agli ...