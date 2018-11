Stalking e violenza sulle donne | la Polizia ' racconta' tre casi per sensibilizzare sul

Violenza contro le donne - il governo pensa a un bollino rosso per le denunce di Stalking : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha annunciato una delle prossime iniziative che verrà portata in Cdm: "Come c'è il codice rosso al pronto soccorso, in caso di Violenza domestica e Violenza contro le donne, ci deve essere il codice rosso per intervenire prima che sia troppo tardi". Il bollino rosso, sui fascicoli dei magistrati, servirà a dare priorità ai casi di stalking.Continua a leggere