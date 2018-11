Speed skating | Coppa del Mondo Tomakomai 2018 | Francesca Lollobrigida show! Seconda nella

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : buon quinto posto del team pursuit femminile azzurro - Giovannini e Niero fuori dalla finale della mass start : Prima giornata di gare nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone). Un day-1 in cui il colore azzurro è stato un po’ sbiadito visti i risultati dei nostri portacolori. Nelle semifinali della mass start maschile infatti sia Andrea Giovannini che Daniel Niero, per pochissimo, non sono riusciti ad accedere alla finale. Due heat molto tirate nelle quali i nostri due portacolori hanno ottenuto ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : fari puntati su Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida : Ancora Giappone sulla strada della Coppa del Mondo di Speed skating. Dopo l’esordio di Obihiro, sarà la volta di Tomakomai, dal 23 al 25 novembre. Al Tomakomai Highland Sports Center assisteremo ad un grande spettacolo dove gli esponenti migliori del Pianeta del pattinaggio velocità pista lunga esprimeranno il loro meglio. Ci si attendono delle conferme anche in casa Italia. Il primo round nipponico è stato decisamente soddisfacente e in ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida le certezze azzurre - cresce il team sprint femminile : La prima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating è andata in archivio. Ad Obihiro (Giappone) ci sono stati i primi riscontri di quest’annata e in casa azzurra sono da sottolineare gli aspetti positivi. La Nazionale Italiana, infatti, nonostante l’assenza pesante di Nicola Tumolero non ha affatto sfigurato e al contrario ha dimostrato buona compattezza, partendo da alcune certezze: Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida. Il ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Secondo appuntamento per la Coppa del Mondo di Speed skating e sempre il Giappone ad ospitare la rassegna. Dopo l’esodio di Obihiro, sarò la volta di Tomakomai. Tra venerdì 23 e domenica 25, nella nottata italiana assisteremo a tutte le gare in programma, visibili in streaming attraverso ISU TV. Di seguito il programma completo della tappa di Tomakomai della Coppa del Mondo di Speed skating: Venerdì 23 novembre ore 04.00 Divisione B 500m ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : azzurre quarte nel team sprint! Andrea Giovannini è settimo nei 5000 : Si è conclusa la prima tappa di Coppa del Mondo di Speed skating disputata ad Obihiro, in Giappone: nella terza ed ultima giornata di gare l’Italia sorride per l’ottimo quarto posto del team sprint femminile, mentre tra gli uomini va segnalato il settimo posto di Andrea Giovannini sui 5000 metri. Cadono altri quattro record della pista. Nel team sprint femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : nelle mass start vittoria di Andrea Giovannini e quarto posto per Francesca Lollobrigida : Va in archivio la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating ad Obihiro: in Giappone prima vittoria stagionale e quarta in carriera per Andrea Giovannini, che trionfa nella mass start. Non riesce ad emularlo Francesca Lollobrigida, quarta nella stessa specialità, nella gara che vede Francesca Bettrone chiudere settima. Caduti i record della pista in quattro specialità. Nella mass start maschile Andrea ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : PARTENZA A BOMBA! Andrea Giovannini magistrale - trionfo nella mass start! : Arriva la prima vittoria stagionale negli sport invernali per l’Italia: nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Speed skating in corso ad Obihiro, in Giappone, a trionfare è Andrea Giovannini, che si impone nella mass start maschile. Si tratta per lui della quarta vittoria in carriera nel circuito maggiore dopo quelle di Seul (2014-2015), Astana (2016-2017) e Calgary (2017-2018). L’azzurro parte a tutta ed incamera due punti ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello Speed skating - c’è lo sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : sesti i team-pursuit - bene Giovannini e Niero nella mass start. Bella prestazione di Bosa sui 500 : Si è appena conclusa la prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating: a Obihiro, in Giappone, i due team-pursuit azzurri hanno chiuso sesti, mentre nelle semifinali della mass start maschile Andrea Giovannini (apparso in palla) e Daniel Niero sono passati alla finale di domani. Da segnalare infine la Bella prestazione di David Bosa sui 500 metri, dove invece hanno fatto segnare alti riscontri Noemi Bonazza ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : le ambizioni dell’Italia in cerca di un’identità senza il faro Nicola Tumolero : La Coppa del Mondo di Speed skating riapre i battenti. Lo farà ad Obihiro (Giappone) per il primo round e sull’anello di ghiaccio nipponico l’Italia di Maurizio Marchetto ripartirà per un nuovo quadriennio olimpico, cercando di portare avanti il proprio percorso di crescita, ripartendo però da una base differente. Il Bel Paese, infatti, si presenterà al via di questa nuova avventura con una squadra che darà importanza agli atleti di ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per Obihiro. Si punta su Giovannini e Lollobrigida : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating, a Obihiro (Giappone) andrà in scena l’apertura della stagione per quanto riguarda il pattinaggio velocità e l’Italia cercherà di essere protagonista con dieci alfieri. Il CT Maurizio Marchetto ha dovuto fare a meno di Nicola Tumolero, bronzo sui 10000 metri alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, che è purtroppo ancora fermo per infortunio. Questi ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : l’Olanda di Sven Kramer pronta a dominare - l’Italia orfana di Tumolero giocherà le sue carte : Da domani si comincia a fare sul serio. Spetterà al Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone) dare il via alla stagione della Coppa del Mondo dello Speed Skating 2018-2019. Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), i pattinatori più veloci del Pianeta torneranno ad esibirsi e l’anello di ghiaccio nipponico rappresenterà il punto di partenza. In questo esordio non ci si aspettano grossi scossoni. L’Olanda, ...