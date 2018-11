Spazio | a “Kilimangiaro” ospiti il geologo Mario Tozzi e l’astronauta Paolo Nespoli

meteoweb.eu

: RT @pietromilazzo1: Voi credere pure a babbo Natale, io continuo a credere alla grande muraglia che si vede dallo spazio. ???? #Kilimangiaro - KilimangiaroRai : RT @pietromilazzo1: Voi credere pure a babbo Natale, io continuo a credere alla grande muraglia che si vede dallo spazio. ???? #Kilimangiaro - pietromilazzo1 : Voi credere pure a babbo Natale, io continuo a credere alla grande muraglia che si vede dallo spazio. ???? #Kilimangiaro -

(Di sabato 24 novembre 2018) Domenica 25 novembre il “Kilimangiaro” torna alle 15.30 su Rai3.speciali di Camila Raznovich, ilper conoscere le grandi avventure scientifiche e il botanico Stefano Mancuso per scoprire il “wood wide web”, la fitta rete di connessioni tra le piante. In studio ci saranno anche gli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger per parlare del cortometraggio realizzato durante la salita sulla cima più alta della Siberia, il Pik Pobeda, uno dei luoghi più freddi della Terra. In collegamento al largo delle Canarie il velista Giovanni Soldini impegnato in una regata transatlantica.Tornano i “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci che continua a girare l’Islanda in bicicletta elettrica mentre il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli ci porterà alla scoperta del Parco Regionale dell’Aveto in Liguria. Con il linguista Giuseppe ...