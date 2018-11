Spal | Semplici | ' Bella personalità | ma serve attenzione Ronaldo? Esempio per i miei'

Serie A Spal - Semplici : «Con la Juventus sarà una bella partita» : FERRARA - La Juventus fa paura a chiunque, ma la Spal di Leonardo Semplici proverà comunque a dare il massimo nella prossima sfida di Serie A di domani pomeriggio, ore 18.00,. "Incontriamo una squadra ...

Spal-Cagliari - Semplici : “Gara contro Frosinone serva da monito” : Spal-Cagliari, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio subito in rimonta contro il Cagliari: “C’è rammarico per il risultato ottenuto. Avevamo messo la gara sui binari giusti”. Spal-Cagliari, Semplici: “Partita gestita male” Semplici quindi prosegue: “Purtroppo non ...

Spal - Semplici : 'Ecco perché siamo i più cattivi d'Europa. Su Bonifazi - Schiattarella e Milinkovic...' : Oggi la Gazzetta dello Sport evidenziava che la Spal è una delle squadre più 'cattive' d'Europa per numero di cartellini. Lo consideri un segnale positivo o negativo? 'In passato non sempre abbiamo ...

Serie A Spal - Semplici : «Mi attendo una reazione» : FERRARA - "Sappiamo di avere molto da migliorare. In casa però possiamo e dobbiamo ritrovare il risultato e alcuni equilibri perduti" . Così, in vista della gara con il Cagliari , il tecnico della ...

Inter - contro il Barcellona vale più di semplici tre punti. Spalletti : “Dimostriamo di potercela giocare” : A distanza di sei anni e mezzo, la parte nerazzurra di “San Siro” si appresta a rivivere una serata di gala con pochi eguali, almeno in quanto a prestigio dell’avversario. Se contro il Tottenham si facevano i conti con il ritorno vero e proprio dell’Inter nell’Europa che conta, adesso contro il Barcellona vengono fuori rimembranze d’altri tempi, che i tifosi sperano di rivivere presto, magari già da ...

Spal : Semplici - conoscevamo le insidie : ANSA, - ROMA, 4 NOV - La Spal è durata poco meno di mezzora all'Olimpico contro la Lazio, ma Leonardo Semplici non fa drammi: "L'abbiamo interpretata discretamente sotto certi aspetti contro una ...

Spal - Semplici realista dopo la sconfitta : “Conosciamo il nostro percorso - concesso qualche errore di troppo” : L’inizio di stagione sembrava suggerire che la Spal potesse ottenere qualcosina in più rispetto a una semplice salvezza, ma col passare delle giornate qualcosa si è incrinato. La Spal nelle ultime due giornate ha subito 7 gol, anche se oggi la sconfitta poteva essere messa in preventivo. Al termine dell’incontro, il tecnico Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo giocato contro una squadra forte come ...

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scorso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...

Spal - Semplici : 'Vittoria straordinaria - abbiamo giocato con grande personalità' : Una giornata memorabile per la Spal, che, finita la sosta, mette ko la Roma all'Olimpico. Prova di forza della squadra di Semplici, capace di piegare per 2-0 i giallorossi grazie ai gol di Petagna e ...

DIRETTA / Roma Spal streaming video e tv : Di Francesco vs Semplici - orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Roma Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Olimpico per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Roma fortissima : sarà un nuovo esame» : FERRARA - "Abbiamo fatto ottime prestazioni senza ottenere i risultati sperati. C'era bisogno di staccare la spina, la squadra ha speso molto e ci attende un periodo determinante per i nostri ...

Spal - Semplici : 'Dovevamo staccare la spina e smaltire la delusione per l'Inter. Lazzari si rifarà - Antenucci...' : Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha concesso una lunga intervista a Sky Sport : 'Dopo aver fatto ottime prestazioni, ma senza risultati, c'era bisogno di staccare un po' la spina con la sosta del campionato: la squadra aveva speso tanto. Ora ci aspetta una parte di ...

Spal-Inter - Semplici : “Sbagliato solo su Icardi. Pari andrebbe stretto” : Spal-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita persa in casa contro l’Inter: “Giocare grandi partite, interpretarle come abbiamo fatto noi stasera e non portare a casa punti è un grande dispiacere. Io posso solo fare i complimenti ai […] L'articolo Spal-Inter, Semplici: ...

‘Spallata’ di Icardi - la squadra di Semplici gioca bene ma sbatte contro Handanovic : tre punti d’oro per Spalletti ma squadra di rivedere in trasferta [FOTO] : 1/37 Filippo Rubin/LaPresse ...