Soldati in sovrappeso? Il Ministero li mette tutti a dieta

Basta Soldati in sovrappeso : la Difesa punta a farli dimagrire in base a età e incarico : Il ministero della Difesa ha deciso di bloccare la direttiva dell'Esercito che prevedeva l'eventualità di congedo per perdita dell'idoneità fisica per i soldati in sovrappeso. La sospensione, però, è andata di pari passo con la presentazione di richiesta di un programma guidato per far perdere peso in base all'età e all'incarico del diretto interessato.Continua a leggere