Slittino | miglior risultato in carriera per Andrea Voetter | l’azzurra chiude al quinto

(Di sabato 24 novembre 2018) Applausi per, quinta ad Igls nel singolo femminile, è ilinLa Coppa del mondo diartificiale comincia con un ottimoper l’Italia.ha chiuso alposto nel singolo femminile nella tappa inaugurale di Igls ottenendo così ildella propria. La 23enne altoatesina, decima nella prima manche, si è superata nella seconda, con il quarto tempo di manche, scalando piano piano posizioni e sorridendo quasi incredula al traguardo quando di volta in volta le avversarie le finivano dietro:La prima a scavalcare è stata la russa Tatyana Ivanova, di appena 48 millesimi, un’inezia, e il podio, monopolizzato dalla Germania, alla fine è sfumato per poco più di un decimo. A sorridere, come detto, sono soprattutto le tedesche con la tripletta firmata da Natalie Geisenberger, Julia ...