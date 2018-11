F1 Abu Dhabi 2018 - Qualifiche - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : Veloce Max Verstappen prima di pranzo (Diretta Sky Sport Uno HD e TV8), velocissimo Valtteri Bottas nel tramonto di Abu Dhabi. Ma sono state le Red Bull a mostrarsi complessivamente più a proprio agio al termine delle prime libere della gara che conclude...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 13a giornata Premier e 12a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 23 e il 26 Novembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 13ma giornata Super derby a Londra, sabato in diretta alle ore 18.30 TOTTENHAM-CHELSEA Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga 4 partite del 12mo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

*Sky Sport Free Pass* - sul digitale terrestre senza costi aggiuntivi fino al 29 Novembre : E' la settimana che porterà al Black Friday, e Sky ha preparato un regalo ai telespettatori del digitale terrestre con "Sky Sport Free Pass" attivabile dal 20 al 29 Novembre 2018. Per fruire dell’offerta è necessario avere una tessera non scaduta e un decoder...

#SkySportChallenge - una maratona davanti alla tv a guardare il nostro weekend di sport : #SkysportChallenge è l'hashtag di riferimento su Facebook , Sky sport, , Twitter , @skysport, e Instagram , @skysport, per seguirli, commentare e… sfidarli! Inviate anche voi video e foto della ...

Sky Sport Serie A 13a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul <strong...

Juventus-Spal : match visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : Domani pomeriggio, alle ore 18:00. la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Spal di Leonardo Semplici nella tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri nell'ultimo match di campionato disputato (prima della sosta), hanno battuto 0-2 in trasferta il Milan, grazie ai gol messi a segno da Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. La Spal, invece, arriva dal pareggio casalingo con il Cagliari, match ...

NBA : Danilo Gallinari e i Clippers in prima serata su Sky Sport : Dall'altra parte invece i Clippers arrivano al match - trasmesso in diretta su Sky Sport Uno , canale 201, e Sky Sport NBA , canale 206, - frastornati dopo una controversa sconfitta incassata a ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Abu Dhabi Diretta anche TV8 (22 - 25 Novembre 2018) : La Formula 1 arriva a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2018, già vinto da Lewis Hamilton e dalla Mercedes, per quanto riguarda piloti e costruttori. Ultima gara in Ferrari, questa, per il finlandese Kimi Raikonnen che passerà in Alfa Romeo Sauber e l’ultima in Red Bull per l’australiano Daniel Ricciardo che si trasferirà in Renault al termine di questa stagi...

Milan-Genoa : match visibile sui canali SkySport e online su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, il Milan di Gennaro Gattuso affrontera' allo Stadio San Siro di Milano il Genoa allenato da Ivan Juric. Le due squadre si sfideranno nel recupero della prima giornata, match che non venne disputato lo scorso mese di agosto a causa della tragedia del ponte di Genova. I rossoneri arrivano al match odierno dopo aver battuto in casa la Sampdoria [VIDEO] 3-2, grazie ai gol messi a segno da Cutrone, Higuain e Suso. I ...

Sky - Calcio e Sport gratis fino al 29 novembre sul digitale terrestre : E’ tempo di “Black Friday” e un po’ in tutto il mondo non mancano le offerte da cogliere al volo per chi desidera acquistare qualcosa che desiderava da tempo ma a un prezzo più ridotto. Un’opportunità non da poco in un periodo come quello attuale in cui molti sono costretti a tagliare il budget in […] L'articolo Sky, Calcio e Sport gratis fino al 29 novembre sul digitale terrestre è stato realizzato da Calcio ...

Sky Sport Free Pass - arriva il Black Friday di Sky : ... giovedì 29, Milan - Dudelange Apollon - Lazio Formula 1 , da venerdì 23 a domenica 25, GP Abu Dhabi Come attivare Sky Sport Free Pass? Per aderire all'offerta e attiva subito Sky Sport Free Pass ...