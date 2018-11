Sky Originals | un canale per festeggiare i 10 anni di Romanzo Criminale ...

L’ultima stagione di The Originals su Mediaset e Sky dal 17 ottobre : come andrà a finire per Klaus ed Elijah? : L'ultima stagione di The Originals finalmente sbarca in Italia a due mesi di distanza dal gran finale andato in onda negli Usa il primo agosto scorso. L'appuntamento con i fratelli Mikaelson è fissato per oggi, 17 ottobre, su Premium Stories con la messa in onda della première della quinta e ultima stagione dello spin off di The Vampire Diaries che, a sua volta, continuerà a vivere in Legacies, la serie che sarà incentrata su Hope Mikaelson e ...