Siria | De Mistura | sfiorammo accordo con Kerry e Lavrov

Siria : Onu - de Mistura rimane inviato per ultimo compito

Siria : Onu - scelto un norvegese per il dopo de Mistura

Onu - missione in Siria dell'inviato speciale De Mistura - : Si lavora alla formazione del Comitato per la riforma della Costituzione. L'Inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, sarà in Siria nelle prossime ore per definire la questione della ...

Staffan de Mistura - inviato speciale dell’ONU per la Siria - lascerà il suo incarico a fine novembre : L’inviato speciale dell’ONU per la Siria, l’italo svizzero Staffan de Mistura, ha annunciato che lascerà il suo incarico alla fine di novembre, per ragioni personali. De Mistura era stato descritto in passato come «L’uomo che fa il lavoro più difficile The post Staffan de Mistura, inviato speciale dell’ONU per la Siria, lascerà il suo incarico a fine novembre appeared first on Il Post.

Siria - De Mistura lascia l'incarico di inviato delle Nazioni Unite : Staffan De Mistura , inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria , ha annunciato che lascerà l'incarico a fine novembre. L'annuncio è stato dato durante una riunione d'emergenza del Consiglio di ...