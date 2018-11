Siracusa Madre fa prostituire per denaro i figli di 3 | 4 e 7 anni

Siracusa - madre costringe per due anni i tre figli a prostituirsi. Arrestata insieme al consuocero e a un carabiniere : Tre bambini di 3, 4 e 7 anni – due femmine e un maschio – sono stati costretti dalla madre a prostituirsi in cambio di denaro. È successo tra il 2014 e il 2016 all’interno di un appartamento e di un garage in un piccolo comune del Siracusano. Martedì scorso i carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone: la madre dei minori, Mario Schiavone – un carabiniere di 41 anni – e il consuocero 46enne dell’Arrestata. ...