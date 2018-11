Silvia Romano | la polizia | “È viva Non abbiamo dubbi” Identificati tre sospetti

La polizia del Kenya : "Silvia Romano è viva" : "Silvia Romano è viva". Non ha dubbi Noah Mwivanda, comandante della polizia della regione costiera del Kenya. All'inviata di Repubblica ha riferito che la cooperante italiana rapita nella serata del 20 novembre a Chakama: "Si trova nella foresta, in mano a tre degli assalitori. Gli altri cinque sono scappati, e ne abbiamo perse le tracce. Di lei invece abbiamo la localizzazione e le impronte". La televisione Ntv Kenya ha inoltre riferito ...

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Chi critica Silvia Romano non ha capito cosa vuol dire essere italiani : I commenti belluini al rapimento di Silvia Romano in Kenya mi hanno fatto capire quanto poco siano patriottici i sedicenti patrioti che berciano al grido “prima gli italiani!”. Sintetizzando, senza voler emulare Gramellini, la loro posizione più civile è che non vogliono sborsare soldi in tasse per

Marchisio : ''Silvia Romano la nostra meglio gioventù - ti aspettiamo presto'' : Claudio Marchisio , ora in forza allo Zenit San Pietroburgo è sempre vicino a quanto accade in Italia, nonostante abbia scelto di proseguire la sua carriera in Russia. Il calciatore ha lanciato un ...

Silvia Romano - a Natale non siamo tutti più buoni. L’odio contro la cooperante è solo un esempio : Una paziente mi racconta che un mese fa è stata avvicinata davanti a una farmacia da una persona che le ha chiesto denaro per comprare le medicine alla figlia. Lei gli ha dato 20 euro. Da quel giorno si trova quasi giornalmente quest’uomo lungo il percorso da casa al lavoro, che cerca di attaccare bottone e le chiede con insistenza altro denaro. La signora non è ricca, vive del suo lavoro di operaia: per cui alcune volte gli dà cinque euro, ...

Silvia Romano - altri arresti in Kenya. La polizia : “Ci sono informazioni utili - ottimisti” : Salgono a venti i fermati nelle indagini sul sequestro della 23enne volontaria italiana. La polizia locale infatti ha fermato altre sei persone tra cui tre somali che avrebbero fornito informazioni ritenute di grande valore a sostegno dell’operazione in corso per rintracciare e salvare Silvia Romano.Continua a leggere

Kenya - arrestate altre tre persone per il rapimento di Silvia Romano : Per il rapimento di Silvia Costanza Romano, 23 anni, la volontaria milanese rapita in Kenya, sono scattate le manette per altre tre persone. Si sospetta che abbiano legami con i rapitori. L'annuncio è stato dato dal capo della polizia Joseph K. Boinnet, che si dimostra ottimista sull'esito della triste vicenda. L'Italia si è dichiarata pronta a trattare per riavere indietro la sua cittadina dall'altruismo eccezionale. altre tre persone coinvolte ...

Silvia Romano - altri sei arresti. La polizia ottimista : «Informazioni utili da 3 somali» : Per il sequestro di Silvia Costanza Romano emergono sviluppi molto interessanti. Altre sei persone sono state arrestate in Kenya nel quadro delle indagini sul rapimento della cooperante italiana...

