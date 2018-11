Silvia Provvedi piange al Gf Vip | “Non voglio più stare male”

GF Vip - Walter e Jane in nomination. E Silvia Provvedi si ritrova in finale : L'undicesima puntata del GFVip conferma i pronostici social: Ivan Cattaneo eliminato, in finale Silvia Provvedi e al televoto Walter Nudo e Jane Alexaner. Lacrime per Giulia Provvedi messa al corrente ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi costretta a rivelare a Giulia le corna : la tragica reazione in diretta : Un momento piuttosto tragico al Grande Fratello Vip . Nel corso della diretta di lunedì 19 novembre, infatti, Ilary Blasi ha rivelato a Silvia Provvedi i gossip relativi al fidanzato della gemella, ...

Grande Fratello Vip - undicesima puntata : fuori Cattaneo - Silvia Provvedi finalista : Canale 5 ha trasmesso ieri, lunedì 19 novembre, l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini giunto alla sua terza edizione. Dopo le voci degli ultimi giorni, secondo le quali il programma avrebbe chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti, i conduttori hanno tenuto a precisare che non ci sarà alcuna variazione rispetto al calendario iniziale e che la finalissima andrà in onda il 10 ...

GF Vip 3 - Silvia Provvedi è la prima finalista (video) : Dopo la rottura del legame che teneva unite le Donatella sotto un un'unica identità di giocatore nella casa del Grande Fratello Vip 3 e l'annuncio del presunto tradimento del compagno Pierluigi ai danni di Giulia Provvedi, le due sorelle modenesi hanno ricevuto una notizia positiva. Grande Fratello Vip 3, la diretta di lunedì 19 novembre 2018 prosegui la letturaGF Vip 3, Silvia Provvedi è la ...

Silvia Provvedi è la prima finalista del GF Vip 3! : Il primo finalista del GF Vip 3: un regalo della diretta di stasera, che ha visto al televoto flash cinque concorrenti. Silvia Provvedi ha battuto Lory Del Santo, con un piccolo colpo di scena. Nessuno dei presenti sapeva però che la nomination sarebbe servita per premiare e non per punire. L’ultima sfida è stata vissuta da Silvia Provvedi e Lory Del Santo, a vantaggio di quest’ultima. Silvia Provvedi batte Lory Del Santo al ...

Gf Vip - Silvia Provvedi ancora contro Cecchi Paone : "Mi ha aperto delle cicatrici" : All'interno della casa del Grande Fratello Vip, continua ad essere ancora al centro dell'attenzione lo scontro avvenuto la settimana scorsa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi, una delle liti più dure di questa terza edizione del reality. Dopo aver ascoltato il video-messaggio inviato dal giornalista, il quale è rimasto della sua opinione, la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo con Lory Del Santo, la quale ancora una volta ha ...

Gf Vip 3 - Silvia Provvedi esplode nella notte contro Cecchi Paone : Silvia Provvedi è scoppiata. Durante la scorsa notte al Grande Fratello Vip 3 la concorrente, metà del duo Le Donatella, ha pianto dopo aver visto un video-messaggio di Alessandro Cecchi Paone che l'ha additata come esempio negativo a causa del suo fidanzamento con Fabrizio Corona.Ecco cosa ha detto la cantante: Mi sono difesa. Non mi ha rispettato. Mi ha attaccata. Lui mi ha descritto come una perdente. Mi ha detto che do un cattivo ...

Fabrizio Corona difende Silvia Provvedi attaccata da Cecchi Paone : L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto Alessandro Cecchi Paone scagliarsi contro Silvia Provvedi, tacciando quest'ultima di essere un cattivo esempio per essere stata fidanzata con Fabrizio Corona; quest'ultimo, intervistato da Chiambretti durante la puntata del 14 novembre di CR4 - La Repubblica delle Donne, ha tenuto a difendere la posizione della gieffina, spendendo per lei delle parole positive. Fabrizio Corona si apre a Piero ...

