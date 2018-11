Sicurezza | non oboli

Bonavigo : non abbassare mai guardia su tema Sicurezza : Roma – “Questa mattina, all’interno di un’officina di Trenitalia, si e’ verificato un grave incidente sul lavoro: un operaio e’ rimasto a lungo incastrato in un carro ponte, riportando profonde ferite. Quanto avvenuto dimostra che non va mai abbassata la guardia sul tema della sicurezza”. Cosi’ il segretario regionale responsabile delle Attivita’ Ferroviarie e Servizi della Fit-Cisl di Roma e ...

Usa invitano gli alleati a non usare Huawei : "Rischio Sicurezza" - l'azienda : "Superano la loro giurisdizione" : Il governo Usa ha avviato una "straordinaria campagna di sensibilizzazione" dei Paesi alleati, Italia compresa, per persuadere le compagnie di telecomunicazione a non usare le apparecchiature prodotte da Huawei. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della situazione.Funzionari Usa avrebbero informato, sui rischi di cybersicurezza, le loro controparti governative e i dirigenti delle telco in Paesi amici tra cui Germania, ...

Sicurezza scuole - la madre di Vito Scafidi a 10 anni dalla morte : “Problema non risolto”. Guariniello : “Governo tace” : “Mio figlio Vito, come i bambini di San Giuliano e gli studenti dell’Aquila, è una vittima di Stato: per anni lo Stato sapeva della condizione delle scuole, ma non ha fatto nulla”. Vito Scafidi è morto il 22 novembre 2008 mentre si trovava a scuola. Aveva 17 anni e da quel momento sua madre, Cinzia Caggiano, non ha mai smesso di lottare per la Sicurezza degli edifici scolastici in tutta Italia. “All’inizio dicevano che si trattava di una tragica ...

I 18 ribelli grillini ci ripensano e non depositano gli emendamenti al decreto Sicurezza. Però gli M5s ne depositano 5 "migliorativi" : Il termine era alla nove di questa mattina. Gli occhi erano tutti puntati sulla commissione Affari costituzionali della Camera dove alla fine gli emendamenti della fronda M5s non sono arrivati. Il dato è che i 18 deputati critici nei confronti del decreto Sicurezza, che con una durissima lettera ai capigruppo grillini avevano annunciato otto proposte di modifica, ci hanno ripensato e non li hanno depositati. In mezzo però si ...

Dl Sicurezza - Salvini minaccia il M5s : “Se non si approva entro il 3 dicembre salta tutto” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una minaccia ai suoi alleati di governo del M5s sul decreto sicurezza e immigrazione: "Passerà entro il 3 dicembre o salta tutto". A rassicurarlo sulla tenuta del governo ci pensa Luigi Di Maio: "Quel decreto va votato, altrimenti non possiamo chiedere di rispettare il contratto di governo".Continua a leggere

L'avvertimento di Salvini : "Non passa dl Sicurezza? Il 3 dicembre salta tutto" : Matteo Salvini manda un avvertimento chiaro alla fronda pentastellata che sta cercando in tutti i modi di sabotare il dl Sicurezza. Il titolare del Viminale è stufo dei continui sgambetti che arrivano ...

Giappone - il ministro della cyberSicurezza ammette : «Non ho mai usato il pc» : ... arrestato Una storia, quella di Yoshitaka Sakurada , che contrasta con la meritocrazia e l'efficienza nipponica che da sempre vengono decantate in tutto il mondo. In molti, nel paese del Sol Levante ...

Giappone - il ministro della cyberSicurezza che non usa il pc fa scalpore. Ma a me preoccupa altro : Ha fatto scalpore la notizia del ministro della sicurezza informatica Giapponese che ha recentemente ammesso di non aver mai usato un computer. Ma sinceramente mi preoccupa di più il fatto che nella pubblica amministrazione italiana – come ha dimostrato l’indagine della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dal collega Paolo Coppola, prestato nella scorsa legislatura alla politica – in moltissimi ministeri ed ...

Giappone - il Ministro per la Sicurezza informatica non sa usare il computer : Dopo avere letto decine di notizie sui problemi relativi alla sicurezza dei dispositivi elettronici, vi sarete chiesti se esista un modo per essere esenti da questo tipo di problemi. La soluzione ce l’ha dei massimi responsabili della sicurezza informatica del Giappone: non ha “mai usato” un computer. Difficile che gli hacker possano rubargli delle informazioni. L’opposizione del Parlamento Giapponese è insorta e online ...

Il capo della cyberSicurezza giapponese? Non ha mai usato un computer : Il 68enne Yoshitaka Sakurada ammette candidamente in Parlamento di non aver mai toccato un pc. E riserva risposte sconvolgenti anche sulle Olimpiadi, di cui è responsabile

Il Csm "piccona" il dl Sicurezza : "Non rispetta la Costituzione" : Il Csm mette nel mirino il dl Sicurezza fortemente voluto dal ministro degli Interni, Matteo Salvini. La Sesta Commissione del Csm ha inviato una relazione al ministro della Giustizia, Alfonso ...

Csm : nella parte su migranti Dl Sicurezza non rispetta Costituzione : Secondo la Sesta Commissione del Csm alcuni articoli del decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo, non rispetterebbero le norme costituzionali. Si tratta di un ...

Il Csm boccia il dl Sicurezza : "Non rispetta gli obblighi della Costituzione" : Norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del decreto sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all'esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all'unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5S) e il togato Paolo Cricuoli ...

Dl Sicurezza - Commissione Csm : non rispetta obblighi Costituzione : Il Csm boccia il decreto sicurezza, che presenta numerose "criticità" e non rispetta "obblighi" e "garanzie" previsti dalla Costituzione. Sono netti i "rilievi" che la sesta Commissione del Csm evidenzia nel parere, approvato oggi all'unanimità e che sarà votato dal plenum mercoledì prossimo, sul dl sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. ...