Si fa Brexit

Gibilterra è l'ultimo scoglio per l'accordo sulla Brexit : ... al vertice straordinario convocato a Bruxelles, della bozza di trattato di recesso del Regno Unito dall'Ue e della "dichiarazione politica" sulle future relazioni fra le due parti dopo la Brexit. Ma ...

Perché Gibilterra è l'ultimo scoglio per l'accordo sulla Brexit : ... al vertice straordinario convocato per domani a Bruxelles, della bozza di trattato di recesso del Regno Unito dall'Ue e della 'dichiarazione politica' sulle future relazioni fra le due parti …...

Vertice Ue - Gibilterra l'ultimo scoglio per accordo su Brexit : ... al Vertice straordinario convocato per domani a Bruxelles, della bozza di trattato di recesso del Regno Unito dall'Ue e della 'dichiarazione politica' sulle future relazioni fra le due parti …...

Al via fase cruciale per Brexit - domenica il vertice a Bruxelles : ... come dimostra l'ennesimo acceso dibattito alla Camera dei Comuni in cui le è stato fatto pesare anche il fatto di aver messo a punto in un incontro con Juncker la dichiarazione politica che andrà ...

Brexit : Downing Street - negoziamo anche per Gibilterra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit : Madrid - non abbiamo garanzie : ANSA, - ROMA, 23 NOV - "Dopo l'incontro a Bruxelles, non abbiamo ancora tutte le garanzie che vogliamo su Gibilterra, non possiamo considerare che esista un accordo": è quanto affermano fonti ...

Brexit : May esclude dimissioni - Ue non ci darà deal migliore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit di nuovo in salita : la Spagna punta i piedi su Gibilterra : Tutt'altro che in discesa il cammino verso la Brexit nonostante il via libera dei commissari europei alla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Unione Europea e Regno Unito. A ...

Brexit - su Gibilterra il Regno Unito non molla. E Pedro Sánchez mostra i denti : Il mite premier socialista Pedro Sánchez ora mostra i denti, minaccia il veto della Spagna sull’accordo generale per la Brexit tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. Il testo del Draft Agreement inviato ai 27 Stati membri potrebbe ricevere il placet dei rispettivi ambasciatori europei, tuttavia restano nodi da sciogliere. Uno di questi è la questione Gibilterra, il piccolo promontorio (conosciuto come el Peñón) che corre lungo 12 ...

Brexit - Sanchez non molla su Gibilterra : “Senza cambiamenti metteremo il veto” : Su Gibilterra Pedro Sanchez non arretra. Almeno per ora. Il premier spagnolo ha ribadito la minaccia di porre il veto sulla Brexit se nel Withdrawal Agreement, il documento che sancisce l’uscita del Regno Unito dall’Ue, non sarà inserito un capitolo che riguarda lo status del territorio britannico d’oltremare. In un tweet il capo del governo di Madrid ha spiegato che “dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre ...

Sanchez - senza cambi veto su Brexit : ANSA, - BRUXELLES, 23 NOV - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la minaccia della Spagna di porre il veto sulla Brexit riguardo a Gibilterra. In un tweet Sanchez ha spiegato che "dopo la mia ...

Gibilterra prima di tutto : la Spagna minaccia il veto sulla Brexit : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la minaccia della Spagna di porre il veto sulla Brexit riguardo a Gibilterra. In un tweet Sanchez ha spiegato che "dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre posizioni rimangono lontane", e precisato che il suo "governo difenderà sempre gli interessi della Spagna". "Se non ci sono cambiamenti, porremo il veto alla Brexit", ha ammonito.

La Spagna minaccia di votare contro Brexit : Dice che vuole maggiori garanzie sul futuro di Gibilterra, il piccolo territorio britannico nel sud del paese

Perché Gibilterra è diventata un intoppo per la Brexit : La bozza fissa 'i parametri di una partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile sul commercio e la cooperazione economica, la polizia e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e ...