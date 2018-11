Sestriere | valanga travolge gruppo di scialpinisti | due in salvo

Piemonte - valanga al Sestriere : paura per alcuni escursionisti : Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra al Sestriere , nel Torinese. Due persone sono riuscite a mettersi in salvo da sole, secondo quanto hanno fatto sapere i soccorsi. In azione ...

Valanga Sestriere - ridimensionati timori : 15.36 Si è ridimensionato l'allarme per il presunto coinvolgimento di persone nella slavina caduta a Punta Rognosa, sopra Sestriere. Due scialpinisti che si sono salvati dalla Valanga hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. "Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte- spiega il Soccorso alpino - ma due elicotteri del 118e una trentina di tecnici, comprese unità cinofile stanno operando per bonificare la ...

Valanga a Sestriere - travolto un gruppo di scialpinisti : due in salvo - continuano le ricerche : Una Valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra Sestriere, a oltre 3mila metri, in Piemonte. È una slavina di «medie dimensioni» e ha investito...

Valanga a Sestriere - salvi i due sciatori travolti dalla neve : sono stati loro a dare l’allarme : Una Valanga “di grosse dimensioni” si è staccata dal Colle della Rognosa, a quota 3 mila metri, sopra Sestriere e ha travolto due scialpinisti, che sono riusciti a mettersi in salvo. sono stati loro a dare l’allarme al soccorso alpino, a cui hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. Le loro condizioni di salute sono buone. “Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte ma due elicotteri del 118 ...

Valanga Sestriere - salvi due scialpinisti : si continua a lavorare [LIVE] : Sono due gli scialpinisti che si sono salvati dalla Valanga che si e’ staccata da Punta Rognosa, sopra Sestriere. Sono stati loro a dare l’allarme al soccorso alpino, a cui hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. Le loro condizioni di salute sono buone. “Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte ma due elicotteri del 118 e una trentina di tecnici, comprese unita’ cinofile, stanno ...

Sestriere - valanga dal Colle della Rognosa : travolto un gruppo di alpinisti - la situazione : Sestriere, valanga dal Colle della Rognosa: attorno alle ore 13 la slavina si è staccata travolgendo un gruppo di alpinisti di circa 10 persone Sestriere, il Colle della Rognosa è stato colpito da una valanga. Attorno alle ore 13 nella zona di Punta Rognosa, a quota 3mila metri, la valanga si è staccata travolgendo un gruppo di alpinisti che dovrebbe essere composto da una decina di persone, dato non ancora confermato ufficialmente. ...

Sestriere - valanga travolge un gruppo di sci-alpinisti : si teme per la loro vita : Una valanga di neve è caduta questa mattina a Sestriére, in località Colle della Rognosa. Secondo quanto si apprende, circa dieci persone sarebbero state travolte dalla slavina staccatasi a quota 3000 metri circa. La zona è raggiungibile solo mediante elicottero e le operazioni di soccorso appaiono complesse.Continua a leggere

Valanga al Sestriere - due persone in salvo. Ricerche in corso : Allarme valanghe in Piemonte. La prima si è verificata nel massiccio del Monviso , in provincia di Cuneo, dove una persona è stata travolta ed estratta viva dai suoi compagni d'escursione; la seconda ...

Valanga al Sestriere - diverse persone coinvolte : Roma, 24 nov., askanews, - Due valanghe sulle Alpi piemontesi. Primo allarme proveniente dal Viso Mozzo, massiccio del Monviso, Cn,, intorno alle 12.30. Una persona travolta è stata estratta viva dai ...