Serie A | la Roma perde 1 a 0 contro l' Udinese | decide la rete di De Paul

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan torna al successo - quarta vittoria consecutiva della Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus, è andata in scena buona parte dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan, reduce dal pareggio contro la Florentia di sette giorni fa, è tornato al successo 3-1 contro l’Orobica. Le ragazze allenate da Carolina Morace si sono imposte tra le mura amiche grazie ad una doppietta di Manuela Giugliano (al 26′ e al 74′) ed ...

Serie A - Udinese-Roma 1-0 : buona la prima per Nicola - decide De Paul : Udinese-Roma 1-0, PRIMO TEMPO 0-0 , MARCATORI: De Paul, U, al 9' s.t. UDINESE, 3-5-1-1,: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir, dal 25' s.t. Pezzella,; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; ...

SerieA - Udinese-Roma LIVE : poche occasioni da gol - padroni di casa ordinati : Tutto pronto al “Friuli” per la prima partita della tredicesima giornata di Serie A. L’Udinese, sulla cui panchina siede Davide Nicola, si presenta con il 3-5-1-1, ma la novità principale è l’assenza di Kevin Lasagna: in attacco, infatti, ci sarà Pussetto con De Paul a girargli intorno. Nella Roma è confermata l’assenza di Olsen, alle prese con un problemino muscolare: al suo posto Mirante. Per il ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

