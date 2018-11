Serie A | Inter-Frosinone 3-0 | decisivi la doppietta di Keita e il gol di Lautaro

Inter-Frosinone 3-0 - Serie A : doppietta di Keita e gol di Martinez - i nerazzurri tornano a vincere : L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus ...

L’Inter torna ‘big’ in Serie A - Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone : ora tutti a Wembley! [GALLERY] : L’Inter fa la voce grossa contro il Frosinone, Keita Balde dà spettacolo a San Siro: doppietta per il senegalese Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo a San Siro con un nuovo piglio e torna ‘big’ in Serie A a seguito della pausa. Con 5 cambi nella formazione rispetto alla partita disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Luciano Spalletti rinnova il gioco dei ...

SerieA - Udinese-Roma LIVE : intervallo : 1/32 AS Roma/Rossi/LaPresse ...

Serie A - dove vedere Inter-Frosinone in Tv e in streaming : A San Siro va in scena uno degli anticipi della 13esima giornata di Serie A: l'inter cerca il riscatto contro il Frosinone L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Frosinone in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Inter-Frosinone : probabili formazioni e diretta dalle 20.30 : Spalletti è stato chiaro: vietato sbagliare. L' Inter ha davanti un ciclo terribile che la vedrà opposta a Tottenham, Roma, Juventus e Psv. Ma prima c'è il Frosinone e il tecnico non vuole che la ...

Probabili Formazioni Inter-Frosinone - Serie A 24-11-2018 : Serie A 2018-19, le Probabili Formazioni di Inter-Frosinone, 13^ Giornata ore 20.30. Spalletti pensa al turnover. Longo, invece, punta sul 3-5-2.Inter-Frosinone, Probabili Formazioni ore 20.30. Battere il Frosinone per iniziare il tour de force nel migliore dei modi. Il sabato di Serie A vede i nerazzurri di Luciano Spalletti ospitare il neopromosso Frosinone dopo la pesante sconfitta rimediata a Bergamo con l’Atalanta nell’ultimo ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A : impegni in discesa per Juventus - Inter e Napoli : Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ...

Serie A Atalanta - Zapata : «Dimenticare il 4-1 contro l'Inter» : BERGAMO - "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull' Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati" . A quattro giorni dalla ripresa del campionato a Empoli , Duvan Zapata esprime ...