Serie A Fiorentina | lombalgia per Pjaca | non convocato per il Bologna

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Serie A femminile - domenica sarà Fiorentina-Juventus : la Mauro all'attacco delle bianconere : Trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A, con fischio d'inizio domenica 25 novembre alle 12.30. Serie A femminile, Ilaria Mauro prepara la sfida alla Juventus e studia Chiesa ...

Serie A Fiorentina - Pjaca scalpita per convincere Pioli : FIRENZE - Da ieri il gruppo di Stefano Pioli ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di stop utili per staccare un po' e per ritrovare i primi calciatori di rientro dagli impegni con le rispettive ...

Serie A Fiorentina - in cerca della prima gioia esterna : Con il Bologna , al Dall'Ara [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZONE DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sulla Fiorentina Classifica Serie A

L'ex Fiorentina Cecchi Gori : «Il calcio è losco - ci mandarono in Serie B» : Nel corso di un'intervista, L'ex Presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, ha parlato del mondo del calcio

Serie A Fiorentina - Milenkovic può essere il vice Pezzella : FIRENZE - Nikola Milenkovic ha giocato novanta minuti da titolare nella gara vinta dalla Serbia contro il Montenegro, in attesa della gara di martedì con la Lituania: Milenkovic, però, si è sistemato ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Serie A donne - Milan beffato dalla Florentia. Juve - Fiorentina - Roma show : Domani, 12.30, Sky Sport Serie A,: Orobica-Atalanta. Classifica: Milan 17; Juventus 16; Fiorentina* 15; Sassuolo 12; Florentia 11; Roma 10; Tavagnacco 8; Verona, Chievo 7; Atalanta 4; Orobica, Pink ...

Serie A Fiorentina - ipotesi Ceccherini per sostituire Pezzella : FIRENZE - Ieri mattina German Pezzella era già al centro sportivo. Lo staff sanitario lo ha visitato ed ha preso atto del report comunicato dalla Federazione Argentina: lesione tra il primo e il ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : GIORNATA 7 Serie A 17-11-2018 Florentia-Milan ore 15.00 Juventus-Pink Sport Time ore 15.00 Orobica-Atalanta Mozzanica domenica 18 novembre ore 12.30 Roma-ChievoVerona Valpo ore 15.00 Tavagnacco-...

Clacio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : E’ tempo di settimo turno nella Serie A di calcio femminile 2018-2019. Dopo una pausa di due settimane per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di affrontare al meglio l’incontro contro la Germania, torna in scena il torneo nostrano. Si riparte dal Milan capolista. Le ragazze di Carolina Morace, in vetta alla graduatoria a quota 16 punti, stanno stupendo per compattezza ed unità di intenti. Trattandosi di una ...

XII Serie A. Frosinone e Fiorentina si dividono la posta in palio : L’anticipo del 12° turno registra un pareggio. Frosinone-Fiorentina termina 1-1. Ospiti all’attacco per tutto il primo tempo. Sportiello risponde a

Anticipo Serie A - 1-1 tra Frosinone e Fiorentina : Milano, 9 nov., askanews, - E' terminato 1 a 1 Frosinone-Fiorentina, l'Anticipo della 12ma giornata di serie A di calcio. Le reti, di Benassi per la Fiorentina al 47mo e di Pinamonti il pareggio all'...

Serie A - Frosinone-Fiorentina 1-1 : gol di Benassi e Pinamonti : Il tempo si incaricherà di chiarire se sarà scalata o meno verso le zone tranquille della classifica, ma intanto il Frosinone dimostra ancora una volta di possedere un carattere d'acciaio riprendendo ...