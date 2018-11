Serie A Calcio a 5 | la Meta Catania Briocity stende la capolista Augusta

Orari Serie A calcio - il calendario degli anticipi di sabato 24 novembre : come vederli in tv su Sky e DAZN : Dopo la pausa per la Nazionale riprende il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si apre oggi, sabato 24 novembre, la tredicesima giornata con ben tre anticipi in programma. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Udinese e Roma in un incontro che vedrà la prima di Davide Nicola sulla panchina dei friulani. Alle ore 18.00 sarà la volta della capolista Juventus che attende in casa la Spal per allungare in attesa delle inseguitrici. Nella sfida ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo la pausa dedicata agli incontri delle selezioni nazionali nella Nations League 2019, torna il campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Tanti match interessanti in questo tredicesimo turno che prenderà il via quest’oggi con tre anticipi che avranno per protagoniste Roma, Juventus e Inter, per consentire alle tre compagini di prepararsi al meglio ai confronti in Champions League. Si comincia domani pomeriggio (ore 15.00) alla Dacia ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : l’Acqua&Sapone Unigross sfida la Feldi Eboli - derby siciliano per il Maritime Augusta : Dopo una pausa di due settimane torna il massimo campionato di Calcio a 5 nostrano. Un break che ha permesso a buona parte delle compagini di tirare il fiato e nello stesso tempo all’Acqua&Sapone Unigross di esibirsi sul palcoscenico continentale della Champions League, non riuscendo però a raggiungere il traguardo della Final Four, piegata solo dalla fortissima formazione kazaka del Kairat Almaty nella fase élite. Un ottavo turno, ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2018-2019 : Lazio-Milan la sfida più attesa - esordi in panchina per Nicola e Di Carlo con Udinese e Chievo : Archiviata la sosta per la Nazionale, riprende il campionato italiano di Serie A 2018-2019 di Calcio. Tante sfide interessanti e ben due esordi in panchina nella tredicesima giornata che si aprirà domani, sabato 24 novembre, e si chiuderà con il posticipo di lunedì 26 novembre. Le partite più attese sono sicuramente quella tra Lazio e Milan, scontro diretto nella lotta per l’Europa, e il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Vediamo ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 23 - 26 Novembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sono sette le partite della 9° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione. <s...

Serie A - 13^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie A, 13^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Terminata la pausa per le partite della Nazionale, la Serie A si prepara a tornare in campo per la tredicesima giornata di campionato. Si inizia oggi domani con Udinese-Roma e si finisce lunedì sera con Cagliari-Torino. in mezzo i due big match Lazio-Milan e Genoa-Sampdoria. Di seguito i nostri pronostici. Udinese-Roma GG – A Udine è arrivato Nicola e la squadra ha cambiato ...

Formazioni Fantacalcio - tredicesima giornata Serie A : i consigli e le possibili scommesse. Scopri il jolly da bonus : La tredicesima giornata di Serie A è alle porte: pronti per fare la formazione per il vostro Fantacalcio con gli amici? Bene, ecco chi potrebbero essere le sorprese di questa tornata di campionato. Tradizionalmente il primo turno dopo la pausa per le Nazionali può rimescolare un po’ i valori in campo. Udinese-Roma Cambio al timone dei bianconeri, punto interrogativo tra i pali. In ogni caso contro la Roma meglio lasciar perdere il portiere ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Ibrahimovic al Milan?/ Ultime notizie calciomercato - Galliani : 'Farebbe crescere il valore della Serie A' - IlSussidiario.net : Milan, torna Ibrahimovic? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Calcio - Europei Under21 2019 : sorteggio gironi. Programma - orario e tv. Le fasce e le teste di Serie : L’appuntamento per il Calcio nostrano con le Olimpiadi di Tokyo 2020 passa per gli Europei Under 21 che si disputeranno il prossimo anno e che vedono l‘Italia, in qualità di organizzatrice, essere qualificata di diritto alla fase finale. Gli azzurrini sono stati raggiunti dalle altre nove vincitrici dei gironi eliminatori e dalle due vincitrici degli spareggi, Austria e Polonia, così ora si ha quadro completo delle pretendenti al ...

Consigli Fantacalcio 13^ giornata Serie A 2018/2019 : Nicola e Di Carlo le facce nuove : I nostri Consigli per la 13^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Un punto in tre partite e la spiacevole sensazione di aver sprecato preziose settimane di lavoro, questa l’eredità lasciata da Ventura al Chievo. In tanta miseria uno spogliatoio sano riuscirà a compattarsi; non aspettatevi salvezze miracolose ma piuttosto un dignitoso cammino da mina vagante, attenti a scommettere contro ...

Fantacalcio - Serie A 13^ giornata : le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle nazionali e già, con gli anticipi di sabato 24, Udinese-Roma, Juventus-Spal e Inter-Frosinone, scatta la 13° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sulla sfida a distanza tra la Vecchia Signora e il Napoli, sulle modalità di rientro in corsa di Roma e Inter sullo scontro Champions Lazio-Milan e sul […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 13^ giornata: le probabili formazioni ...

Gran Galaà del Calcio AIC - orari e programma di lunedì 3 dicembre. Sarà premiato l'11 ideale della Serie A : Partner dell'evento sono Sky Sport , Soccer Illustrated e Radio 105 . I premi Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie ...