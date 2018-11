Serie A | 13^ giornata campionato 2018-2019 | le partite di oggi in diretta tv e streaming

Risultati Serie C diretta live - 13^ giornata : big match Catania-Reggina : Risultati Serie C diretta live – Si gioca un turno molto importante valido per la 13^ giornata del campionato di Serie C, un turno che si preannuncia scoppiettante. Il big match mette di fronte Catania e Reggina, sono ore calde in amaranto dopo l’annuncio dell’addio da parte del presidente Praticò, adesso l’intenzione è quella di ripartire con una nuova società. Il Siracusa sul campo del Matera mentre match da non ...

Serie A - 13^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie A, 13^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Terminata la pausa per le partite della Nazionale, la Serie A si prepara a tornare in campo per la tredicesima giornata di campionato. Si inizia oggi domani con Udinese-Roma e si finisce lunedì sera con Cagliari-Torino. in mezzo i due big match Lazio-Milan e Genoa-Sampdoria. Di seguito i nostri pronostici. Udinese-Roma GG – A Udine è arrivato Nicola e la squadra ha cambiato ...

Probabili formazioni Serie A - 13^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A, 13^ giornata – Dopo la pausa per le partite delle nazionali in Nations League, la Serie A si appresta a tornare in campo per disputare le partite della tredicesima giornata. Si inizia sabato alle 15 con Udinese-Roma, mentre il turno si chiuderà lunedì alle 20.30 con Cagliari-Torino. In mezzo due big match, entrambi di domenica: Lazio-Milan (18) e il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria (20.30). Di ...

Probabili formazioni Serie B - 13^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie B è pronta a tornare in campo per disputare la tredicesima giornata. Si giocherà tra stasera (23 novembre) e lunedì (26 novembre): si comincia oggi con il big match Verona-Palermo e si chiuderà ad inizio settimana prossima con il derby calabrese tra Crotone e Cosenza. Domani interessante la sfida tra Benevento e Perugia, mentre domenica occhio a ...

Pronostici Serie A - 24-25-26 Novembre 2018 : Consigli Scommesse 13^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la tredicesima Giornata che si giocherà i giorni 24-25-26 Novembre 2018.Sabato 24 Novembre 2018, la Serie A tornerà ufficialmente in campo con la tredicesima Giornata dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.In testa alla classifica naturalmente, troviamo sempre la Juventus tallonata in primis dal Napoli. In terza posizione troviamo l’Inter, mentre a pochi punti di ...

Serie A - le designazioni arbitrali per la 13^ giornata : Dopo la sosta dedicata alle nazionali, torna la Serie A. Ecco le designazioni arbitrali per il 13esimo turno del massimo campionato italiano: Lazio-Milan andrà a Banti di Livorno, il derby della Lanterna sarà diretto da Doveri della sezione di Roma. Udinese-Roma (sabato 24/11, ore 15.00): Fabbri di Ravenna (Valeriani-Del Giovane/IV: Pezzuto; var: Guida, avar: Carbone). Juventus-Spal (sabato 24/11, ore 18.00): La Penna di Roma 1 (Di ...

Pronostici Serie B - 23-24-25-26 Novembre 2018 : Consigli Scommesse 13^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la tredicesima Giornata che si giocherà i giorni 23-24-25-26 Novembre 2018Dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali, la Serie B tornerà in campo Venerdi sera, con la 13esima Giornata. In testa alla classifica ora troviamo il Palermo reduce dal secco 3-0 inflitto al Pescara secondo.Attenzione anche alla lotta per tale piazza visto che molte squadre sono distanti di pochi punti, ...

Consigli Fantacalcio 13^ giornata Serie A 2018/2019 : Nicola e Di Carlo le facce nuove : I nostri Consigli per la 13^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Un punto in tre partite e la spiacevole sensazione di aver sprecato preziose settimane di lavoro, questa l’eredità lasciata da Ventura al Chievo. In tanta miseria uno spogliatoio sano riuscirà a compattarsi; non aspettatevi salvezze miracolose ma piuttosto un dignitoso cammino da mina vagante, attenti a scommettere contro ...