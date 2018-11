Segno rosso sul viso del calciatori | ecco il significato

calcioweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018)sul– Si sta giocando una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, il 13^ turno regala emozioni. Nel primo match è scesa in campo la Roma, altra sconfitta per la squadra di Di Francesco, rinascita invece dell'Udinese che ha vinto una gara importante per la salvezza, inizio con il botto per la squadra di Davide Nicola. Nel frattempo tutti icon unsul, il motivo è per battaglia contro la violenza sulle donne, i capitani inoltre stanno indossando una fascia speciale con l'hashtag #unallaviolenza.