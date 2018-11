Se stare a casa può essere l' aiuto più efficace

Riconquistare le periferie coi mobili dei Casamonica : Dopo una breve inchiesta mi risulta questo. Mi risulta che i Casamonica del Quadraro romano, con le villette abusive abbattute infine nel nome dell’onestà, poi magari tà-tà, ma non si può avere tutto dalla vita (sei villette del cazzo, oh, ragazzi, laddove l’abusivismo a Roma, come a Ragusa, o a Bar

Casamonica - 600 uomini per spodestare il clan di Roma sud : Rolex al polso, auto di lusso, rubinetteria rigorosamente in oro. Benvenuti nel mondo dei Casamonica, dove lo sfarzo è ostentazione di potere. Il lusso come sinonimo di forza. Ed è per questo che l’operazione messa a segno questa mattina assume un significato importante. Una carica di pizzardoni ha attaccato il feudo del clan dai mille affiliati. Quasi 600 vigili hanno posato verbali e penne per indossare i panni delle teste di cuoio, alla volta ...

Eike Schmidt : “Il mio sogno è restare ancora agli Uffizi. Decide la politica - ma Firenze è casa mia” : Eike Schmidt, 50 anni di cui trenta dedicati all’arte, è alla sua undicesima ora di lavoro. Dall’agosto 2015, mese in cui fu nominato dall’ex ministro Franceschini direttore generale della Galleria degli Uffizi, ogni mattina è il primo a entrare nel museo e l’ultimo, la sera, a chiudere dietro di sé il portone aulico con frontone manierista. ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 ottobre 2018 - previsioni : Scorpione luna opposta! Cancro? Meglio stare a casa... : Paolo Fox, Oroscopo di Oggi 27 ottobre 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Leone pronto a rialzarsi, Bilancia weekend da sfruttare, tutti gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:05:00 GMT)

Torino - suicida militare ex leucemico che chiedeva il reintegro. ‘Malato per l’uranio impoverito - mi pagano per stare a casa’ : Soltanto una settimana fa il caporalmaggiore dell’esercito Luigi Sorrentino, soprannominato “Gigi l’Immortale” perché sopravvissuto a un attentato dei talebani nel 2006, aveva raccontato a un giornale la sua malattia e la sua voglia di tornare al lavoro. Un’ambizione frenata dalla leucemia, forse contratta a colpa dell’uranio impoverito, e dalle decisioni dei ministeri della Difesa e dell’Economia. Infine è arrivata la notifica di un ...

Grande Fratello Vip - Cristiano Malgioglio doveva restare nella casa : qualcosa è andato storto : Si era portato anche un trolley Cristiano Malgioglio, convinto di restare una notte intera nella casa del Grande Fratello Vip , edizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality ...

Grande Fratello Vip - Cristiano Malgioglio doveva restare nella casa : qualcosa è andato storto : Si era portato anche un trolley Cristiano Malgioglio, convinto di restare una notte intera nella casa del Grande Fratello vip, edizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality poteva ...

Ecobonus prorogato - confermate per tutto il 2019 le detrazioni per ristrutturare casa e acquistare mobili : La manovra del governo giallo-verde conferma le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia , interventi di efficienza energetica , bonus mobili e bonus giardini . La proroga delle misure che ...

Migliori occasioni in casa Honor il 14 ottobre : quale conviene acquistare? : Due tra gli smartphone Honor maggiormente apprezzati dal pubblico italiano, in questo periodo, sono sicuramente i cosiddetti Honor 10 e Honor 9 Lite. Questo brand ha sempre puntato su un rapporto tra qualità e prezzo estremamente aggressivo, anche perché gli scarsi investimenti in pubblicità (soprattutto a confronto con il fratello maggiore Huawei), consentono al brand di poter proporre sul mercato una strategia più aggressiva e apprezzata dal ...

Diletta Leotta confessa : «Io sexy? A casa mi piace stare con il pigiamone e i calzini» : Diletta Leotta confessa di essere una donna da pigiama e calzini . Nonostante la sua bellezza e la sensualità che hanno conquistato il pubblico maschile di Sky e ora di Dazn, come vi racconta leggo.it ...

Bomba artigianale in casa dei genitori della pentita che fece arrestare gli Spada : Roma, 3 ott., askanews, - Gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia attendono una prima informativa dalla polizia giudiziaria in relazione all'ordigno rudimentale lanciato sul balcone dei ...

La Lega ai grillini : “no soldi alle persone per stare sul divano di casa” : Frizioni nel governo sulle misure assistenziali. “Se l’idea alla base del reddito di cittadinanza è quella di dare soldi alle

Gf Vip - la verità di Monte : "Per riconquistare Cecilia ero fuori dalla Casa a urlare" : La scorsa edizione del Gf Vip è stata piuttosto burrascosa per il cuore di Francesco Monte e anche per quello di Cecilia Rodriguez (seppure in modo completamente opposto).I due hanno chiuso la loro storia d'amore e l'argentina ha iniziato la sua frequentazione con Ignazio Moser. Il Gf Vip, quindi, è sicuramente per Monte una prova dura da superare. Ce la farà quest'anno visto che è il suo turno? Ieri sera, il modello tarantino ha rotto il ...

Alto Adige - agli italiani non residenti vietato acquistare la seconda casa : DIRITTO DI VOTO Chiudersi e rinchiudersi fra le quattro mura di casa, anziché aprirsi all'universo: vivere, così, in un mondo alla rovescia. Ma costringere cittadini di altre parti d'Italia a cinque ...