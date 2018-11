Scritte intimidatorie e svastiche contro il presidente della Sezione Anpi Marconi sui

huffingtonpost

(Di sabato 24 novembre 2018), corredate diil"RagazzeResistenza", Andrea Barbetti, sui muri del liceo Montale di Via Paladini, al Portuense. A denunciarlo è lo stesso comitato provinciale dell', ricordando che Barbetti, "autorevole componenteCommissione provinciale scuola e del direttivo dell'di Roma, nella scuola svolge il preziosissimo ruolo di professore, impegnato per l'affermazione dei valoriCostituzione e dell'antifascismo"."Il comitato provinciale dell'di Roma - si legge in una nota - si stringe ad Andrea e chiede alle autorità competenti di individuare prontamente i responsabili del gesto e di sanzionarli a norma di legge. Non si tratta certo di una ragazzata, ma di un tentativo consapevole e cosciente di intimidazione, portato con la consueta vigliaccheria che da sempre ...