Scoperti per la prima volta resti umani nella Pompei americana

Sulla Stazione Spaziale Scoperti enterobatteri simili a nuovi superbug “terrestri” resistenti agli antibiotici : Sono stati scoperti Sulla Stazione Spaziale 5 ceppi di enterobatteri simili a 3 nuovi superbug resistenti agli antibiotici presenti Sulla Terra: sono stati analizzati da ricercatori del Jet Propulsion Laboratory presso il California Insitute of Technology, oggetto di uno studio pubblicato su “Bmc Microbiology”. I 5 ceppi di sono stati isolati tra toilette e piattaforma di allenamento della ISS nel marzo del 2015, nell’ambito di ...

Casal di Principe - caporalato : Scoperti braccianti 'in nero' e clandestini - : Continua l'attività di controllo dei carabinieri del Nil " Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta finalizzata al contrasto del lavoro irregolare. Nel periodo tra settembre a ottobre 2018, insieme ai ...

Treni bloccati per demolire la villa del boss dei Casamonica : Scoperti nascondigli e botole in ogni casa : Demolita nella notte al Quadraro una parte della villa di Guerino casamonica, uno dei boss del clan della periferia Est di Roma. Per consentire le operazioni è stata sospesa la circolazione dei Treni ...

Scoperti 16 virus giganti : 100 volte più grandi degli altri : Scoperti 16 virus giganti, almeno 100 volte piu’ grandi degli altri virus, nella foresta di Harvard negli Stati Uniti. Potrebbero essere il prodotto del riscaldamento del suolo, perche’ sono collegati agli esperimenti che si svolgono da molti anni in questa foresta, riscaldata da cavi nel terreno che mantengono la superficie piu’ calda di 5 gradi rispetto alla temperatura ambiente, creando un laboratorio esterno che riproduce ...

Firenze - nella pala di Giorgio Vasari Scoperti i ritratti di Michelangelo e Rosso Fiorentino? : Kress Foundation, l'International Society of Gynecological Endocrinology, e una lunga lista di singoli mecenati da tutto il mondo, ognuno dei quali ha contribuito con somme che vanno dai 10 euro fino ...

Sono stati Scoperti i mandanti dell'omicidio di Daphne Galizia : Nessuna indicazione se si tratti di personaggi legati al mondo della politica, dell'economia o della criminalità, ma si tratterebbe di persone che avevano interessi diversi ma convergenti per ...

Malta - Scoperti mandanti delitto Galizia : 17.25 Gli investigatori maltesi avrebbero identificato "più di due mandanti" dell' omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, nell'ottobre 2017. Lo riportano i media di Malta. Non ci sono altre informazioni su questi sospetti. Finora erano stati incriminati solo tre uomini, accusati di aver innescato materialmente la bomba. La reporter era stata uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata nella sua auto. La famiglia riferisce di non ...

Giallo a San Benedetto del Tronto - Scoperti tronco e gambe di uno scheletro umano sulla spiaggia : Uno scheletro uman, è stato ritrovato da un runner sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, di fronte alla foce del torrente Ragnola. Addosso aveva i resti di un pantaloncino azzurro e un altro pezzo di stoffa. Il cadavere potrebbe essere rimasto per mesi tra le scogliere e la forte mareggiata in atto potrebbe averlo disincagliato e spinto a terra.Continua a leggere

Incidente in A14 Pesaro - bimbo ferito. Scoperti e denunciati i due pirati della strada : Pesaro, 8 novembre 2018 - Un imprenditore veronese 60enne è stato denunciato per omissione di soccorso dalla polizia autostradale di Fano per esser fuggito dopo aver provocato un Incidente sull'A 14. ...