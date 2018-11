adnkronos

: Sconto ristrutturazioni, come ottenerlo - Adnkronos : Sconto ristrutturazioni, come ottenerlo - Le_Valentinois7 : New post: 'Sconto ristrutturazioni, come ottenerlo ' -

(Di sabato 24 novembre 2018) Bonus del 50% per lebeneficiarne? Per ottenere l'adempimento - introdotto dall'ultima manovra, articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4, legge 205/2017, per valutare il risparmio ...