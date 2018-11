Sciopero di 24 ore dei medici italiani | molti gli interventi rinviati

Sciopero dei medici - oggi stop di 24 ore/ Black Friday della Sanità - sale operatorie vuote : adesione al 90% - IlSussidiario.net : Sciopero dei medici di 24 ore Ultime notizie, migliaia di interventi a rischio, proteste in tutta Italia da nord a sud anche in Trentino.

Sciopero medici - venerdì presidio unitario dei sanitari al San Salvatore : L'Aquila - Venerdì 23 novembre sarà Sciopero nazionale di 24 ore per medici, veterinari e dirigenti sanitari, con presidio unitario davanti l'ospedale San Salvatore dell'Aquila con inizio alle ore 10,30. Al centro della protesta la rivendicazione di finanziamenti adeguati per il Fondo sanitario nazionale, assunzioni per garantire il diritto alla cura e il diritto a curare, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ...

Sciopero dei medici di 24 ore previsto per oggi/ Ultime notizie - migliaia di interventi a rischio - IlSussidiario.net : Sciopero dei medici di 24 ore Ultime notizie, migliaia di interventi a rischio, proteste in tutta Italia da nord a sud: ecco cosa chiedono

Sciopero dei medici per 24 ore : a rischio 40 mila interventi programmati : Sciopero dei medici. Era stato annunciato ed è arrivato, oggi i medici di tutta Italia sono in Sciopero per 24 ore. I motivi stanno in una sanità che arranca in molte regioni italiane, un ...

Sciopero dei medici di 24 ore : migliaia di interventi a rischio : Sciopero dei medici di 24 ore: migliaia di interventi a rischio Sono 120mila i professionisti del Sistema sanitario nazionale che oggi incrociano le braccia. L'obiettivo: chiedere maggiori fondi per la Sanità pubblica e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da 10 anni. Ministro della Salute Grillo: "Ci sono risorse in ...

Tunisia : domani Sciopero settore pubblico : ANSAmed, - TUNISI, 21 NOV - Falliti i negoziati tra sindacato Ugtt , Unione generale lavoratori tunisini, e governo. Confermato dunque per domani, lo sciopero generale del settore pubblico in Tunisia, ...

Sciopero treni 23 novembre : stop di 8 ore per il personale di Trenitalia : La terza decade del mese di novembre proporrà ancora diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Tra le agitazioni sindacali in programma, non mancheranno proteste nel comparto ferroviario, dove spiccherà uno stop del personale delle società dell’intero Gruppo FSI. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di venerdì 23 novembre 2018. A proclamare lo Sciopero di 8 ore è stato USB Lavoro Privato. Durante la fascia oraria ...

Vigili del fuoco - Sciopero di 4 ore : ' Amareggiati dal disinteresse della politica' : BRINDISI - Anche a Brindisi i Vigili del fuoco aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal sindacato autonomo Conapo per oggi, sabato 10 novembre, dalle 9,30 alle 13,30. 'I pompieri ...

Prescrizione - c'è l'intesa : in vigore dal 2020 - stop dopo il primo grado di giudizio | Penalisti in Sciopero : Svolta dopo il faccia a faccia tra premier e ministri. Il Guardasigilli fa sapere che "la norma sulla Prescrizione è nel ddl Anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana". Il provvedimento entrerà in vigore con la riforma del processo penale il prossimo anno.

Prescrizione - c'è l'intesa : in vigore dal 2020 - stop dopo primo grado | Penalisti in Sciopero : Svolta dopo il faccia a faccia tra premier e ministri. Il Guardasigilli fa sapere che "la norma sulla Prescrizione è nel ddl Anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana". Il provvedimento entrerà in vigore con la riforma del processo penale il prossimo anno.

Prescrizione - c'è l'intesa : in vigore dal 2020 - stop dopo il primo grado | Penalisti in Sciopero : Svolta dopo il faccia a faccia tra premier e ministri. Il Guardasigilli fa sapere che "la norma sulla Prescrizione è nel ddl Anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana". Il provvedimento entrerà in vigore con la riforma del processo penale il prossimo anno.

Sciopero 26 OTTOBRE : BUS - TRENI E METRO/ Ultime notizie - a Milano mezzi fermi dalle ore 18 : 00 : SCIOPERO generale 26 OTTOBRE 2018: mezzi pubblici, TRENI, METRO, aerei e scuola. Ultime notizie a Roma e Milano: info orari Atac e Atm, caos per TRENItalia e Trenord(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:18:00 GMT)

Ctp - occupata la direzione di Arzano : indette 4 ore di Sciopero il 6 novembre : I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal hanno occupato questa mattina la direzione di Arzano della Ctp. La protesta segue la crisi economico-finanziaria che ...

Ferrovie dello Stato - Sciopero di 24 ore dalle 21 del 25 ottobre : sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Lo stop è Stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 del 25 ottobre alle 21 ...