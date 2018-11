Sci | trionfo della Brignone nel gigante di Killington

Sci : CdM - trionfo Brignone a Killington : 20.20 Exploit di Federica Brignone a Killington: l'azzurra si aggiudica il gigante di CdM (9° centro in carriera, podio n.26) con una seconda manche eccezionale dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche. Tempo 1'51"33, staccata di 49/100 la norvegese Mowinckel, al comando a metà gara, e di 78/100 l'austraica Brunner (primo podio in CdM). Resta fuori dal podio l'americana Shiffrin, quarta, leader di CdM. Le altre italiane: Bassino 11.ma ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : TRIONFO DI GIOVANNINI! Sci alpino : partenza rinviata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...

Bebe Vio traScina l’Italia in Coppa del Mondo - fantastico trionfo a Tblisi : L'Italia conquista la Coppa del Mondo di Fioretto. Bebe Vio, che ha conquistato l'oro nei giorni scorsi nel torneo individuale, ha guidato le azzurre. Memorabile la rimonta contro le cinesi in semifinali, con la Vio che ha infilato 14 stoccate consecutive. In finale l'Italia ha battuto l'Ungheria.Continua a leggere