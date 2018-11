Sci | Innerhofer e Fill sul podio nella discesa di Lake Louise

Sci alpino - Christof Innerhofer e Dominik Paris sul podio in discesa a Lake Louise! Delirio Italia - vittoria per Max Franz : Giornata memorabile per l’Italia dello sci alpino. Dopo il trionfo di Federica Brignone, a Lake Louise (Canada) si è materializzato uno splendido doppio podio per i colori azzurri in discesa libera. Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente secondo e terzo, sono stati preceduti solo dall’austriaco Max Franz. Una gara che ha favorito i pettorali bassi: partito con il n.1, Franz ha disputato una prestazione senza sbavature, ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Innerhofer secondo alle spalle di Franz : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista canadese di Lake Louise, infatti, vedremo all’opera per la prima volta in questa annata gli uomini-jet che andranno a contendersi il primo successo nella disciplina più veloce. La gara prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le 12.00 canadesi, viste le otto ore di differenza) e ci aiuterà a capire chi si è avvicinato alla ...

Sci alpino - tutto pronto per la discesa maschile di Lake Louise : Innerhofer partirà con il numero due : Poche ore alla prima discesa maschile a Lake Louise: Innerhofer con il 2, Fill con l’8, Paris con il 13. Il via alle 20.15 Poche ore ancora e gli appassionati della velocità maschile potranno assistere al grande spettacolo offerto ogni anno dall’apertura del circuito con la gara canadese sulla Men’s Olympic di Lake Louise (Can). Alle 20.15 (ora italiana) prenderà il via l’austriaco Max Franz, il primo atleta a ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Innerhofer davanti a tutti nella prima prova di Lake Louise : Innerhofer e’ il più veloce nella prima prova di Lake Louise davanti a Mayer e Jansrud Christof Innerhofer ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise. Il 34enne finanziere altoatesino ha concluso il percorso con il tempo di 1’47”57, sufficiente per mettersi alle spalle l’austriaco Matthias Mayer per 8 centesimi, terza posizione per la sorpresa austrica Otmar Striedinger a ...

Sci alpino - prima prova discesa Lake Louise 2018 : super Christof Innerhofer - è primo su una pista per Scivolatori! : Christof Innerhofer fa saltare il banco nella prima prova della discesa libera di Lake Louise, tappa valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che andrà in scena nel weekend. L’azzurro ha concluso al comando con il tempo di 1:47.57: prestazione importante da parte del 33enne che è riuscito a primeggiare sulla pista canadese, celebre nel circuito perché storicamente destinata agli scivolatori, dunque ben lontana dalle ...

Sci - Innerhofer : 'Non mollo e so che posso vincere molto di più' : 'Ho 33 anni, indosso la tuta da gara e sono ancora in giro non perché so che posso fare un podio come negli ultimi tre anni, ma perché sono convinto che posso vincere molto di più e spero che ci ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Christof Innerhofer insegue una seconda giovinezza e sogna una stagione da protagonista : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per sbarcare in nord-America per il primo fine settimana di gare a Lake Louise in Canada. Come consuetudine, le gare di fine novembre sanciscono anche l’avvio delle specialità veloci, dopo lo slalom gigante di Soelden (non disputato) e lo speciale di Levi vinto da Marcel Hirscher. Sulla pista Men’s Olympic Downhill vedremo finalmente il primo supergigante e la prima discesa della ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “So quello che ho sbagliato l’anno scorso e so come fare meglio. Ho abbastanza esperienza” : Christof Innerhofer vuol tornare ad essere “WInnerhofer” sin dal prossimo fine settimana di Coppa del Mondo in programma a Lake Louise, in Canada: l’azzurro ha parlato a “FISI Tv“, web tv del sito federale, rivelando piani ed obiettivi per la stagione che ormai sta per entrare nel vivo. Classe 1984, l’azzurro ha ancora tanta voglia di primeggiare e non soltanto di piazzarsi bene in classifica: “Ho 33 ...

Sci alpino - Innerhofer è impaziente : “mi sento competitivo - ho imparato dai miei errori” : Il velocista azzurro ha parlato a pochi giorni dall’impegno di Lake Louise, dove sarà impegnato in discesa e supergigante “Ho 33 anni, indosso la tuta da gara e sono ancora in giro non perché so che posso fare un podio come negli ultimi tre anni, ma perchè sono convinto che posso vincere molto di più e spero che ci riuscirò“. In questa frase c’è tutto Christof Innerhofer. Il velocista altoatesino si è confessato ai ...

Sci alpino : doppia frattura alla mano destra per Christof Innerhofer : Stop inatteso nella preparazione per quanto riguarda una delle stelle della velocità dello sci alpino azzurro: Christof Innerhofer nella terza settimana a Ushuaia (Argentina), è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio causato da un impatto con un palo. L’altoatesino è andato a sbattere con la mano destra ad una porta alla velocità di 120 km/h procurandosi le fratture della falange distale e del collo del primo metacarpo. Queste ...