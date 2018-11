Sci | gigante | strepitosa Brignone L' Italia brinda alla prima vittoria

Sci - Brignone trionfa nello slalom gigante : Mikaela Shiffrin, idolo di casa, non è riuscita a salire sul podio, ma la quarta posizione la consente comunque di restare al comando della classifica generale di Coppa del mondo con 205 punti, ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo gigante 2019 : Federica Brignone vola in testa - pettorale rosso! : Federica Brignone vola in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2018-2019 di gigante, specialità di sci alpino. L’azzurra ha trionfato a Killington ed è balzata al comando del ranking di specialità con 180 punti complessivi (era stata seconda nella prova di apertura a Soelden). La nostra portacolori può contare su 35 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley, la norvegese Ragnhild Mowinckel e la statunitense Mikaela Shiffrin ...

Sci alpino – Federica Brignone immensa a Killington : splendida vittoria nello slalom gigante in Coppa del Mondo : Una Federica Brignone strepitosa nello slalom gigante di Killington: nona vittoria per l’azzurra Sensazionale Federica Brignone: grazie a una seconda manche strepitosa l’azzurra vince lo slalom gigante di Killington e conquista il nono successo in carriera in Coppa del Mondo davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel (a 49 centesimi) e all’austriaca Stephanie Brunner (a 78/100). Una prova meravigliosa da parte della ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : splendida Brignone nella prima manche del gigante di Killington : Super Brignone, è dietro solo alla Mowinckel nel gigante femminile di Killington: gara apertissima, seconda manche alle ore 19 Per ora la batte solo Ragnhild Mowinckel, vicecampionessa olimpica. nella prima manche del gigante di Killington, negli Stati Uniti, Federica Brignone è seconda. Partita col pettorale numero 6, quando è arrivata al traguardo era davanti a tutte, dopo una prova quasi senza errori, con una sola piccola sbavatura ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2018 in DIRETTA; seconda manche in tempo reale - Brignone per il podio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la prima prova in testa c’è la norvegese Ragnhild Mowinckel, che ha un vantaggio di 37 centesimi su un’ottima Federica Brignone. La gigantista azzurra può davvero puntare al secondo podio stagionale. Non sarà comunque facile, perchè i distacchi, a parte quello da Mowinckel, sono ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2018 in DIRETTA : prima manche - Federica Brignone è seconda! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile a Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulle nevi statunitensi, temperature rigide e pista perfetta per entrare nel vivo di questa appassionante stagione invernale: negli USA andrà in scena la seconda gara stagionale in Gigante dopo l’apertura di Soelden, vedremo chi riuscirà a portare a casa la ...

Sci alpino - Gigante Killington 2018 : Ragnhild Mowinckel precede Federica Brignone nella prima manche. Classifica cortissima! : Ragnhild Mowinckel è al comando della prima manche del Gigante femminile di Killington. Una prova davvero eccellente per la norvegese, che ha interpretato al meglio il tracciato, trovando linee perfette soprattutto sul muro e poi nella parte finale. La 26enne di Molde precede in Classifica un’ottima Federica Brignone, che paga 37 centesimi dalla norvegese. E’ stata una bella prima manche per l’azzurra, che ha sviluppato ...

