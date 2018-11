Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2018 | Bolshunov beffa Klaebo Federico Pellegrino

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : prima vittoria per Belorukova - Lucia Scardoni ottima settima! Nessuna norvegese sul podio! : I colori della bandiera russa avvolgono il primo appuntamento femminile di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka: la vittoria, nella sprint a tecnica classica, è di Yulia Belorukova, che con 2’52″66 mette in riga due delle tre svedesi, Maja Dahlqvist (2’53″74) e Ida Ingemarsdotter (2’54″13). Per la ventitreenne nativa di Sosnogorsk si tratta della prima vittoria in Coppa: il suo miglior risultato precedente ...

Sci di fondo - niente podi per gli azzurri a Ruka : Pellegrino e Scardoni non superano la semifinale : Pellegrino e la Scardoni si fermano in semifinale nella sprint di Ruka, Laurent fuori ai quarti: niente podi nella prima gara stagionale Si fermano in semifinale Federico Pellegrino e Lucia Scardoni nella prima gara sprint in tecnica classica della stagione di Coppa del mondo. A Ruka il vicecampione olimpico ha lottato fino all’ultima curva per rientrare nel gruppo di testa, poi si è arreso quando ha capito che non sarebbe più ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Lucia Scardoni fuori in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : avanti nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica Pellegrino - Laurent e Scardoni : Aperta ufficialmente la stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo: in quel di Ruka (Finlandia) sono andate in scena le qualificazioni della sprint a tecnica classica, prima prova del massimo circuito internazionale. Tra gli uomini a fare la voce grossa c’è subito Johannes Hoesflot Klaebo: il norvegese, campione olimpico della specialità, stampa un 2’28”95 che lo mette nettamente al comando. Distanti tutti gli altri: a ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : sprint a tecnica classica - tocca a Federico Pellegrino! Laurent e Scardoni avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Obiettivo la sprint di Pechino 2022. Vorrei essere come Peter Sagan” : È sicuramente una delle stelle degli sport invernali italiani. Federico Pellegrino inizia oggi il suo cammino nella nuova Coppa del Mondo di sci di fondo, con una sprint a tecnica classica in quel di Ruka (Finlandia), la specialità nella quale ha agguantato la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di PyeongChang. L’azzurro non vuole fermarsi e punta dritto al nuovo quadriennio che porterà ai Giochi di Pechino 2022. Il giudizio sul ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka oggi (24 novembre) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica si inizia soltanto oggi con una sprint a tecnica classica: alle ore 10.00 ci saranno le qualifiche, mentre a partire dalle ore 12.30 ci saranno quarti, semifinali e finali. Per le gare odierne la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - la fremente attesa di Greta Laurent e Federico Pellegrino : Le parole di Greta Laurent e Federico Pellegrino prima della tappa a Ruka della Coppa del Mondo di sci di fondo Il conto alla rovescia ormai sta per terminare. La Coppa del Mondo di sci di fondo comincia sabato 24 novembre a Ruka con la sprint in tecnica classica sia per gli uomini che per le donne. A FISI Tv hanno parlato due possibili protagonisti, Greta Laurent e Federico Pellegrino. “Il mio punto forte sono le sprint perché sono ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : inizia la stagione con due giorni di sfide dedicate alla tecnica classica : Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica in questa stagione soltanto una sprint a tecnica classica domani ed una gara distance sempre a tecnica classica con partenze ad intervalli domenica. Si parte domani mattina con la prima sprint stagionale: in Finlandia si corre su un anello da 1.4 km, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

