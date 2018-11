Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2018 | avanti nelle qualificazioni della sprint a

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : sprint a tecnica classica - tocca a Federico Pellegrino! Laurent e Scardoni avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : sprint a tecnica classica - tocca a Federico Pellegrino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica, prova di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Si riparte dai due grandi protagonisti della scorsa stagione, Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo generale e di specialità e da Federico Pellegrino che lo scorso anno ha coronato il ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Obiettivo la sprint di Pechino 2022. Vorrei essere come Peter Sagan” : È sicuramente una delle stelle degli sport invernali italiani. Federico Pellegrino inizia oggi il suo cammino nella nuova Coppa del Mondo di sci di fondo, con una sprint a tecnica classica in quel di Ruka (Finlandia), la specialità nella quale ha agguantato la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di PyeongChang. L’azzurro non vuole fermarsi e punta dritto al nuovo quadriennio che porterà ai Giochi di Pechino 2022. Il giudizio sul ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka oggi (24 novembre) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica si inizia soltanto oggi con una sprint a tecnica classica: alle ore 10.00 ci saranno le qualifiche, mentre a partire dalle ore 12.30 ci saranno quarti, semifinali e finali. Per le gare odierne la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da ...

Sciopero generale in Tunisia contro i tagli ordinati dal Fondo Monetario Internazionale : Un aumento degli stipendi è essenziale per salvaguardare il potere d'acquisto della classe media, la colonna portante dell'economia tunisina'. Lo ribadisce il segretario generale del sindacato, ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - la fremente attesa di Greta Laurent e Federico Pellegrino : Le parole di Greta Laurent e Federico Pellegrino prima della tappa a Ruka della Coppa del Mondo di sci di fondo Il conto alla rovescia ormai sta per terminare. La Coppa del Mondo di sci di fondo comincia sabato 24 novembre a Ruka con la sprint in tecnica classica sia per gli uomini che per le donne. A FISI Tv hanno parlato due possibili protagonisti, Greta Laurent e Federico Pellegrino. “Il mio punto forte sono le sprint perché sono ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : inizia la stagione con due giorni di sfide dedicate alla tecnica classica : Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica in questa stagione soltanto una sprint a tecnica classica domani ed una gara distance sempre a tecnica classica con partenze ad intervalli domenica. Si parte domani mattina con la prima sprint stagionale: in Finlandia si corre su un anello da 1.4 km, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Sci di fondo - Accorciati i tracciati delle gare di Ruka : temperature troppo miti : temperature miti a Ruka, Accorciati i tracciati delle gare di domenica 25 novembre Le temperature miti di questo periodo presenti in Finlandia stanno creando qualche problema di innevamento agli ...

Sci di fondo – Accorciati i tracciati delle gare di Ruka : temperature troppo miti : temperature miti a Ruka, Accorciati i tracciati delle gare di domenica 25 novembre Le temperature miti di questo periodo presenti in Finlandia stanno creando qualche problema di innevamento agli organizzatori della tappa di Ruka che sabato 24 e domenica 25 novembre apre la Coppa del mondo di sci di fondo. Gli impianti di innevamento non soo potuti entrare in azione, per questo motivo il tracciato di gara delle distance domenicali (15 ...

Antofagasta Scivola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per la compagnia mineraria , che tratta in perdita del 2,43% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo sprint 2019 : che battaglia tra Pellegrino e Klaebo ma gli outsider non mancano : Sarà ancora Klaebo contro Pellegrino la battaglia per la vittoria nella Coppa di sprint? Tutto lascia pensare di sì anche se nell’anno post olimpico tutto viene rimesso in discussione, anche in questa stagione non mancheranno le sorprese e non sarà vita facile per i vincitori delle ultime due coppe di specialità. Johannes Hoesflot Klaebo, pur dopo aver vinto Coppa del Mondo e ori olimpici resta prima di tutto un grande specialista delle sprint e ...

Geox Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' azienda delle scarpe che respirano , che esibisce una perdita secca del 2,81% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...