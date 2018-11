Sci | Coppa del Mondo Federica Brignone è sempre più gigante

Sci alpino - Coppa del Mondo. Dominik Paris : “Ho cercato il limite - contento di questo podio” : Dominik Paris ha conquistato un eccellente terzo posto nella discesa di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro ha concluso la gara alle spalle di Max Franz e dell’altro italiano Christof Innerhofer, dimostrando grande soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sono partito molto bene, ho provato a spingere molto perché avevo trovato buona confidenza con la pista durante ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Marcel Hirscher e Max Franz al comando : Marcel Hirscher e Max Franz si trovano al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. I due austriaci hanno vinto le prime gare di slalom e discesa libera, terzo posto per il nostro Christof Innerhofer grazie alla seconda piazza ottenuta oggi a Lake Louise. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Marcel Hirscher (Austria) 100 1. Max Franz (Austria) 100 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 80 3. Christof ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : le pagelle delle gare di Killington e Lake Louise. Federica Brignone - vittoria d’antologia. Innerhofer e Paris - che podi! : Oggi si sono disputati il gigante femminile di Killington e la discesa libera maschile di Lake Louise, gare valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri di punta e dei big in pista tra USA e Canada. Federica Brignone: 10. Oggi è semplicemente stata divina, ha pennellato una seconda manche da urlo e ha legittimamente vinto il gigante di Killington con l’autorevolezza della fuoriclasse. La ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : Federica Brignone terza italiana più vincente - all’inseguimento di Compagnoni e Kostner : Federica Brignone è diventata la terza italiana più vincente di tutti i tempi nella Coppa del Mondo sci alpino. L’azzurra ha trionfato nel gigante di Killington e ha così firmato il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale: la nostra portacolori ha primeggiato cinque volte in gigante, due volte ha festeggiato in superG e in due occasioni ha ruggito in combinata alpina. La 28enne ha così staccato Karen Putzer (8) e si ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino - Federica Brignone seconda! L’Azzurra prima nella graduatoria di gigante! : Mikaela Shiffrin si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La statunitense conserva il primato dopo il gigante di Killington e sale a quota 210 punti, 30 lunghezze di margine nei confronti di Federica Brignone che oggi ha vinto. L’Azzurra, dopo il secondo posto nel gigante di apertura a Soelden, oggi è stata davvero impeccabile sulle nevi americane e ha trionfato con pieno merito: la ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo gigante 2019 : Federica Brignone vola in testa - pettorale rosso! : Federica Brignone vola in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2018-2019 di gigante, specialità di sci alpino. L’azzurra ha trionfato a Killington ed è balzata al comando del ranking di specialità con 180 punti complessivi (era stata seconda nella prova di apertura a Soelden). La nostra portacolori può contare su 35 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley, la norvegese Ragnhild Mowinckel e la statunitense Mikaela Shiffrin ...

Sci alpino – Federica Brignone immensa a Killington : splendida vittoria nello slalom gigante in Coppa del Mondo : Una Federica Brignone strepitosa nello slalom gigante di Killington: nona vittoria per l’azzurra Sensazionale Federica Brignone: grazie a una seconda manche strepitosa l’azzurra vince lo slalom gigante di Killington e conquista il nono successo in carriera in Coppa del Mondo davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel (a 49 centesimi) e all’austriaca Stephanie Brunner (a 78/100). Una prova meravigliosa da parte della ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : dalla “roulette” finlandese esce Ryoyu Kobayashi - primo podio per Stoch : Il vento di Ruka favorisce un’altra prima volta. Dopo la prima vittoria di Klimov a Wisla, arriva il successo numero uno in carriera del giapponese Ryoyu Kobayashi, che aveva già dimostrato di essere in forma strepitosa a Wisla con un secondo posto e ha riconfermato di attraversare un magic moment mettendo tutti in fila nella gara di Ruka, condizionata dal vento, dai tanti rinvii e anomala perchè disputata su una sola manche. Lo spettacolo ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : splendida Brignone nella prima manche del gigante di Killington : Super Brignone, è dietro solo alla Mowinckel nel gigante femminile di Killington: gara apertissima, seconda manche alle ore 19 Per ora la batte solo Ragnhild Mowinckel, vicecampionessa olimpica. nella prima manche del gigante di Killington, negli Stati Uniti, Federica Brignone è seconda. Partita col pettorale numero 6, quando è arrivata al traguardo era davanti a tutte, dopo una prova quasi senza errori, con una sola piccola sbavatura ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka. Federico Pellegrino : “Puntavo alla finale - ma ci sono segnali positivi” : Bicchiere mezzo pieno per Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica classica di Ruka, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Il valdostano è purtroppo stato eliminato in semifinale, l’azzurro puntava a un risultato di lusso sulla neve finlandese ma purtroppo non è riuscito ad accedere all’atto conclusivo. La nostra punta di diamante ha tracciato un bilancio della situazione rilasciando delle dichiarazioni ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria dopo le sprint di Ruka : dopo la prima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, la sprint a tecnica classica maschile e femminile a Ruka, arriva anche la prima Classifica per entrambi i sessi. Di seguito le graduatorie: Coppa DEL Mondo DI SCI DI fondo 2018-2019 MASCHILE 1. Alexander Bolshunov (RUS) 100 2. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 80 3. Erik Brandsdal (NOR) 60 4. Emil Iversen (NOR) 50 5. Gleb Retivykh (RUS) 45 6. Sondre Turvoll Fossli ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Bolshunov beffa Klaebo. Federico Pellegrino fuori in semifinale : Si conclude in semifinale la prima gara stagionale di Federico Pellegrino nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella sprint a tecnica classica svoltasi a Ruka (Finlandia), il vice-campione olimpico in carica della specialità ha mostrato una condizione di forma buona, ma non ancora ottimale, non riuscendo così a ripetere il risultato dello scorso anno, quando approdò in finale e chiuse quinto. Il 28enne di Nus, dopo essersi qualificato con ...