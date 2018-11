Sci Alpino – Innerhofer e Paris magnifici a Lake Louis | i due azzurri secondo e terzo

Sci Alpino - Christof Innerhofer e Dominik Paris sul podio in discesa a Lake Louise! Delirio Italia - vittoria per Max Franz : Giornata memorabile per l’Italia dello sci alpino. Dopo il trionfo di Federica Brignone, a Lake Louise (Canada) si è materializzato uno splendido doppio podio per i colori azzurri in discesa libera. Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente secondo e terzo, sono stati preceduti solo dall’austriaco Max Franz. Una gara che ha favorito i pettorali bassi: partito con il n.1, Franz ha disputato una prestazione senza sbavature, ...

LIVE Sci Alpino - Discesa Lake Louise 2018 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Innerhofer secondo alle spalle di Franz : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista canadese di Lake Louise, infatti, vedremo all’opera per la prima volta in questa annata gli uomini-jet che andranno a contendersi il primo successo nella disciplina più veloce. La gara prenderà il via alle ore 20.00 italiane (le 12.00 canadesi, viste le otto ore di differenza) e ci aiuterà a capire chi si è avvicinato alla ...

Sci Alpino - FEDERICA BRIGNONE PENNELLA LA VITTORIA! Successo stratosferico a Killington! : Stupenda, meravigliosa, immensa FEDERICA BRIGNONE! L’azzurra PENNELLA la seconda manche e trionfa nel gigante femminile di Killington (Stati Uniti), celebrando la nona vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera. Seconda a metà gara, l’azzurra si è letteralmente scatenata su una pista dove non era mai salita sul podio prima d’ora. Il tracciato disegnato da Luca Riore, tecnico delle azzurre, ha esaltato le doti della 28enne ...

Sci Alpino – Federica Brignone immensa a Killington : splendida vittoria nello slalom gigante in Coppa del Mondo : Una Federica Brignone strepitosa nello slalom gigante di Killington: nona vittoria per l’azzurra Sensazionale Federica Brignone: grazie a una seconda manche strepitosa l’azzurra vince lo slalom gigante di Killington e conquista il nono successo in carriera in Coppa del Mondo davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel (a 49 centesimi) e all’austriaca Stephanie Brunner (a 78/100). Una prova meravigliosa da parte della ...

Sci Alpino – Slalom FIS : dominio di Alex Vinatzer a Levi : Che bravo Alex Vinatzer: domina lo Slalom FIS di Levi. E altri tre italiani finiscono nei primi quindici Grande risultato per Alex Vinatzer nello Slalom FIS di Levi. Il 19enne atleta delle Fiamme Gialle ha dominato la gara battendo lo spagnolo Joaquim Salarich, che aveva vinto ventiquattro ore prima, di 61 centesimi e il croato Istek Rodes di un secondo esatto. Un bel biglietto da visita in vista dei due Slalom di Coppa Europa in ...

