Sci alpino | Coppa del Mondo oggi sabato 24 novembre | a che ora iniziano le gare in Nord

Sci alpino - troppa nebbia a Lake Louise : cancellata la terza prova di discesa maschile : cancellata per nebbia la terza prova della discesa maschile di Lake Louise, non è in dubbio la competing del week-end La nebbia ha impedito lo svolgimento della terza prova ufficiale di discesa maschile sulla pista Men’S Olympic di Lake Louise. Gli organizzatori hanno provato a posticipare la partenza un paio di volte, prima di arrendersi e cancellare l’allenamento. Una situazione che non mette in dubbio lo svolgimento della ...

Sci alpino - Gigante Killington 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Si vola nel Nordamerica e torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile con la terza tappa stagionale. Dopo l’apertura classica di Soelden e lo slalom di Levi si torna a parlare di Gigante in quel di Killington: appuntamento nel pomeriggio italiano (prima manche alle 15.45, seconda alle 19). L’Italia punta in grande con Federica Brignone che già in Austria ha dimostrato di essere al top nella specialità: ...

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Esordio stagionale per la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Questo fine settimana il Circo Bianco si è trasferito in Nord America e per la precisione in Canada a Lake Louise, dove sono in programma una Discesa ed un superG. Si comincia dunque con la Libera e ad aprire la stagione sarà l’austriaco Max Franz (pettorale 1). Subito dopo di lui partirà Christof Innerhofer, mentre Peter Fill ha l’8 mentre Dominik Paris ...

Sci alpino - discesa Lake Louise 2018 : terza prova cancellata per nebbia sulla pista : La terza prova della discesa libera maschile a Lake Louise (Canada), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stata cancellata per nebbia. La partenza è stata posticipiate più volte, ma alla fine gli organizzatori sono stati costretti ad annullare la discesa di allenamento, visto le condizioni meteo avverse, che hanno reso impraticabile la pista Men’S Olympic. Resta comunque confermata la gara di domani (sabato 24 ...

Sci alpino – Elena Fanchini fa chiarezza : “non ho mai annunciato il ritiro!” : Elena Fanchini ritorna sullo sfogo social di oggi, smentendo le voci su un suo annuncio di ritiro Elena Fanchini non sta vivendo un momento troppo fortunato: dopo il grande ritorno dagli sci a seguito dello stop dovuto alla malattia, la sciatrice azzurra è stata protagonista di una bruttissima caduta in allenamento a Copper Mountain, che le ha causato un tremendo infortunio che la terrà nuovamente lontana dal suo amato sport. Questa ...

Sci alpino – Questa sera la terza prova a Lake Louise : Alle 20.15 la terza prova di discesa a Lake Louise: apre Jansrud, Paris ha il numero 9, Innerhofer il 12, Fill il 13 terza prova di discesa in programma alle ore 20.15 italiane a Lake Louise, in Canada, dove sabato 24 novembre si terrà la prima gara di Coppa del mondo della specialità nella nuova stagione. Il primo ad uscire dal cancelletto sarà il norvegese Kjetil Jansrud, seguito dallo svizzero Gilles Roulin, mentre lo svizzero Beat ...

Sci alpino - Elena Fanchini : “Non ho annunciato il ritiro. Penso a programmare la mia guarigione” : Elena Fanchini ha parlato in merito al video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, in lacrime, esprimeva la propria amarezza per l’infortunio occorsole durante un allenamento a Copper Mountain. Lo sfogo della bresciana, che era tornata sugli sci dopo aver sconfitto un tumore, poteva lasciar pensare a un probabile annuncio di ritiro ma la 33enne ha voluto puntualizzare tramite la Fisi: “Lo sfogo sulla mia pagina Instagram è ...

Sci alpino - temperature bassissime a Killington : atleti in pista a -25 gradi : temperature glaciali a Killington, le bassissime temperature mettono a dura prova gli atleti in pista temperature glaciali stanno mettendo a dura prova le protagoniste della Coppa del mondo di sci alpino femminile, impegnate a Killington (nel Vermont) nella terza tappa stagionale che prevede un gigante sabato 24 e uno slalom domenica 25 novembre. Le squadre sciano in questi giorni con temperature intorno ai -25°, e anche le gare si ...

Sci alpino - Elena Fanchini delusa dopo l’infortunio : “è stata una grande batosta - ecco come sto” : L’atleta azzurra ha parlato sui social dopo l’infortunio, svelando le proprie condizioni in seguito alla caduta di Copper Mountain “Tre giorni fa sono caduta, la caduta è stata molto brutta e non ho buone notizie, ho riportato la frattura della testa del perone e una lieve frattura del piatto tibiale della gamba sinistra e anche al pollice della mano sinistra, domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia per ...

Sci alpino - Elena Fanchini in lacrime dopo l’infortunio : “Una batosta”. Ritiro in vista? : Elena Fanchini sta attraversando un momento davvero molto difficile della propria carriera, era tornata a sciare dopo aver sconfitto un tumore ma purtroppo si è gravemente infortunata in allenamento pochi giorni fa a Copper Mountain. La bergamasca si è procurata tra le altre cose la frattura della testa del perone e lunedì tornerà in Italia per ulteriori accertamenti, ma la botta fisica e morale è stata davvero molto importante. La 33enne aveva ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Lake Louise arrivano gli uomini-jet. Azzurri a caccia del primo podio italiano della stagione : La velocità sarà la protagonista del fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci Alpino. Gli uomini-jet aprono la loro stagione a Lake Louise, dove sono in programma una discesa (sabato) ed un superG (domenica). A differenza di quanto accade nelle discipline tecniche, dove il cerchio dei favoriti si ristringe intorno a due o al massimo a tre atleti, nella velocità regnano sicuramente l’equilibrio e l’incertezza. Sono davvero ...

Sci alpino - Dominik Paris brilla nella seconda prova di discesa a Lake Louise : l’azzurro secondo dietro Feuz : Tempone di Feuz nella seconda prova a Lake Louise, Paris chiude al secondo posto a più di un secondo dal leader Si comincia a fare sul serio a Lake Louise, dove nel weekend si disputerà la prima discesa maschile stagionale. nella seconda prova cronometrata, Beat Feuz stacca un tempo sotto l’1 e 46 (1’45″90) che rappresenta il primo riferimento importante per la gara e che abbassa i tempi della prima prova di oltre 2 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : Mikaela Shiffrin vuole dominare in casa - ma le avversarie sono pronte alla sorpresa : Anche il fine settimana di Killington si riassumerà in un altro Mikaela Shiffrin-show? La Coppa del Mondo femminile 2018-2019, infatti, è pronta per il suo primo fine settimana americano, più precisamente nel Vermont, per disputare uno slalom gigante ed uno speciale. Per la padrona di casa, dunque, si tratta dell’occasione ideale per vincere davanti al proprio pubblico e mettere in chiaro ancora una volta, se ce ne fosse ulteriore bisogno, ...