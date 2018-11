Schumacher | parla il figlio | Mio padre Michael è il migliore

F1 - pubblicata un’intervista inedita di Michael Schumacher. Il fenomeno parla due mesi prima dell’incidente : Un’intervista inedita rilasciata da Michael Schumacher il 30 ottobre 2013 è stata pubblicata sul sito ufficiale del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. La famiglia del tedesco ha deciso di mostrare queste nuove immagini a quasi cinque anni dal drammatico incidente sugli sci (era il 29 dicembre 2013) in cui incappò l’ex ferrarista: a poco più di un mese dal suo cinquantesimo compleanno (il 3 gennaio 2019), la moglie Corinna ...

Mick Schumacher non parla di papà. E fa bene : Nemmeno gli amici più stretti di Mick Schumacher sanno qualcosa sulle condizioni del padre. Uno dei più vicini al 19enne campione di F3, il pilota Nicklas Nielsen, ha sottolineato il talento e la personalità del tedesco: “Lo conosco molto bene, anche nel privato“, ha detto giornale olandese BT. “E’ un ragazzo molto calmo e tranquillo, […] L'articolo Mick Schumacher non parla di papà. E fa bene sembra essere il ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna parla per la prima volta : “È un combattente e non si arrenderà” : A cinque anni dal drammatico incidente che ha ridotto in coma il campione di Formula 1 Michael Schumacher, la moglie Corinna ha deciso di parlare per la prima volta. Lo fa in una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Schumacher, “Born to Fight“. “Michael è un combattente e non si arrenderà” scrive Corinna che ringrazia il musicista che le ha inviato il cd con ...

