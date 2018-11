Scherzi a parte | rubano il furgoncino a Enrico Brignano | la reazione e la commovente

Scherzi a parte - lo scherzo di Malena (col morto) indigna il web : "Una vergogna" : La trasmissione delle beffe è finita nel mirino dei social, in pochi hanno gradito lo scherzo a Malena , per il finto morto e...

Lorella Cuccarini vittima di Scherzi a parte : la versione trap di 'La notte vola' la fa sbottare : La Cuccarini si è ritrovata in uno studio di registrazione per incidere una versione trap del suo brano, ma di fronte ad...

Lorella Cuccarini a ” Scherzi a parte”. Ma gli occhi sono puntati sul figlio Giorgio Testi : “La notte vola” rivisitata in versione trap. “Scherzi a parte” ha messo le mani sul celebre brano del 1989 per organizzare una candid proprio ai danni di Lorella Cuccarini . Così, con l’aiuto del produttore discografico Roofio e del famoso rapper Shade, la produzione del programma ha lavorato su una nuova versione della canzone, con una serie di rime molto provocanti che ovviamente hanno fatto parecchio irritare la ...

Ascolti tv venerdì 23 novembre - la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte : Grandi Ascolti per la finale di Tale e Quale Show che ieri ha chiuso con il 23% di share Boom di Ascolti per Tale e Quale Show – Il Torneo. Ieri sera, venerdì 23 novembre, il programma in onda su Rai1 ha vinto la sfida agli Ascolti tv per la prima serata. Lo Show condotto […] L'articolo Ascolti tv venerdì 23 novembre, la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte proviene da Gossip e Tv.