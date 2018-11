Sceneggiatori | un algoritmo è pronto a sostituirli E non è una buona notizia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) A cosa serve la tecnologia? A supportarci nel nostro lavoro, rendendo affrontabili e sormontabili processi usuranti che con le nostre “mani nude” non potremmo compiere, oppure a sottrarci le nostre capacità d’ingegno, di espressione, di rielaborazione, di collaborazione e di produzione, sostituendosi nei processi creativi che sappiamo, possiamo e desideriamo svolgere?Questa settimana è stato presentato un esperimento (riuscito) diin grado di scrivere sceneggiature “dalla forte carica emotiva” al posto degli umani. Utilizzando il sistema d’intelligenza artificiale Watson, sviluppato per il progetto “DeepQA” della Ibm, il marchio automobilistico di lusso Lexus di Toyota – in collaborazione con lo studio creativo The&Partnership London e il partner tecnico Visual Voice – ha richiesto al sistema d’intelligenza artificiale di analizzare 15 anni ...