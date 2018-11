Sarah Ferguson | «Lady Diana sarebbe orgogliosa di Kate e Meghan»

Sarah Ferguson : «Il mio impegno nella lotta all’obesità infantile» : Sarah Ferguson e Gianluca Mech, la strana coppia. Ma forse nemmeno poi così tanto. È stato recentemente ufficializzato, durante la trasmissione Tagadà, condotta da Tiziana Pa nella e in onda su La7, il sodalizio tra la duchessa di York e l’imprenditore vicentino ideatore della dieta Tisanoreica. La battaglia in comune? La lotta all’obesità, portata avanti tramite la campagna di sensibilizzazione su uno stile di vita sano come forma di ...

Belli dentro - Belli fuori - Roberta Capua ospita Sarah Ferguson : “Belli dentro, Belli fuori” di Roberta Capua ha in serbo una Bellissima sorpresa per i telespettatori: la duchessa di York Sarah Ferguson una delle ospiti Roberta Capua è tornata in tv alla guida di “Belli dentro, Belli fuori“, il programma dedicato alla benessere e alla salute condotto su La7. Sabato 10 novembre in studio ci sarà un ospite di fama internazionale: si tratta di Sarah Ferguson, la duchessa di York. Sarah ...