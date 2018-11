Sapelli | ' Noi unico Paese in cui la classe dominante si augura il fallimento e la Troika'

Blastingnews

(Di sabato 24 novembre 2018) Intervistato da Radio Cusano, l'economista Giulio, professore universitario di Storia Economica alla Statale di Milano, ha espresso le sue impressioni e valutazioni, dopo la bocciatura definitiva della manovra di bilancio italiana da parte della Commissione Europea. L'accademico italiano ha spiegato molto chiaramente che, in questa fase, non intende prendere le difese né degli apocalittici, né degli integrati: "La situazione è più complessa di quello che ci viene rappresentato, a cominciare dall'ex ministro Pier Carlo Padoan per l'arrivo della".A proposito dell'apertura di una procedura d'infrazione comminata all'Italia dall'Ue,ha rassicurato gli ascoltatori, spiegando che prima che si arrivi a questa decisione, devono poter passare anni. Prima arriva la lettera, poi occorrerà interloquire con i Ministri dell'Economia, poi si arriva alla discussione con la ...