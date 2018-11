San Severo | killer in azione nel salone da barba | ucciso un pregiudicato | due feriti gravi

La Cappella Sansevero vista da Fermariello diventa un libro : Seguendo esperienze significative nel campo della divulgazione scientifica e i suoi rinnovati interessi per il mondo della viticoltura e del vino e per la sua città d'origine ha realizzato: I Musei ...

Segreti napoletani : Cappella Sansevero e il Cristo Velato tra massoneria e alchimia : In questo episodio di Segreti napoletani ripercorriamo le orme di Raimondo di Sangro, VII principe di Sansevero. Primo dei gran maestri della massoneria, scienziato, alchimista, addirittura un sadico...

"Cercasi praticante bella e single". Polemica per un manifesto a San Severo. Il titolare : "Cerco anche moglie" : Sta facendo scalpore sul web il manifesto apparso da qualche giorno sui muri di San Severo in cui si cerca una praticante per una scuola di inglese privata: tra i requisiti necessari oltre all'età 19-35/40 anni, è "fondamentale la bella presenza". Ma c'è altro, "trattandosi di un impegno full time si richiedono profili liberi da qualsiasi impegno familiare". Per sottoporre la propria candidatura basta inviare un curriculum ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO e IRENE si spoSano ma FERNANDO… : Fiori d’arancio per IRENE (Rebeca Sala) e SEVERO (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il Santacruz dichiarerà il suo amore alla giornalista e le chiederà con successo di diventare sua moglie. Il lieto evento, in ogni caso, rischierà di essere mandato a monte da Fernando Mesia (Carlos Serrano Clark), ritornato a Puente Viejo per fare le veci della scomparsa ...

San Severo. Sabato 13 ottobre fa tappa il cantautore romano Pino Marino : Saranno le Cantine Pisan-Battèl la nuova location della XXV edizione di Mo’l’estate Spirit Festival, diretta da Stefano Starace. Sabato 13 ottobre,

Arriva il circo a San Severo - l'Enpa protesta : 'Non andate' : 'Ai dirigenti scolastici di San Severo - affermano i volontari Enpa - chiediamo di rifiutare l'offerta di spettacoli del circo, biglietti, visite a tristissimi zoo. A marzo, in provincia di Torino, i ...

Mondiali Ciclismo 2018 – CasSani per nulla severo con gli azzurri : “non devo rimproverare nulla ai ragazzi” : Davide Cassani commenta la prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018 della formazione italiana, il ct azzurro non ha nulla da rimproverare ai suoi ciclisti Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods ...