Sampdoria | Defrel dà un’occhiata alla prossima estate | “se ritorno a Roma? Vorrei restare

Serie A - Roma-Sampdoria 4-1 : gol di Juan Jesus - Schick - El Shaarawy - 2 - e Defrel : La Roma torna a vincere in campionato. E soprattutto torna a farlo davanti al suo pubblico. La squadra di Di Francesco, dopo tre giornate senza successi in Serie A, supera all'Olimpico la Sampdoria 4-...

Sampdoria - Osti : 'Defrel sta facendo molto bene - ci può dare una grande mano' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria , ha parlato di Gregoire Defrel a Sky Sport prima della sfida contro la Roma : 'Sta facendo molto bene, sono convinto che potrà dare ancora moltissimo. Viene da un periodo in cui ha giocato poco, ha patito qualche infortunio, adesso ha ...

Sampdoria - Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

Infortunio Defrel - Sampdoria in ansia : le ultime novità anche su Murru : Infortunio Defrel, il centravanti della Sampdoria alle prese con un problema muscolare a seguito di uno scatto al fianco di Calabria Infortunio Defrel, il calciatore della Sampdoria è uscito dal campo anzitempo durante la gara contro il Milan, tenendosi la coscia a seguito di uno scatto a tu per tu con Calabria. Il calciatore ex Roma ha subito un Infortunio di carattere muscolare che dovrà essere valutato nelle prossime ore attraverso i ...

DIRETTA/ Sampdoria-Sassuolo (risultato live 0-0) streaming video Sky : Ramirez e Defrel mancano il bersaglio : DIRETTA Sampdoria Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:56:00 GMT)

Sampdoria - Defrel : 'Sogno di giocare con Mbappé' : L'attaccante francese della Sampdoria, Gregoire Defrel ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Ho capito che la vita regala un'occasione a tutti e che per sfruttarla ci vuole fortuna, ma anche tanto carattere. Sarebbe bellissimo riuscire a battere Cristiano Ronaldo e Higuain nella ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Champions? La classifica dà morale. Su Zapata e Defrel...' : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta: 'È stata una partita difficilissima, in un campo ostico, contro un'Atalanta che ritengo sia forte. Il risultato è importante per noi, solitamente non parlo ...

Sampdoria - Defrel : “Qui mi trovo bene - sul problema alla caviglia…” : Dopo un avvio scoppiettante di stagione, Gregoire Defrel è tornato a stupire, questa volta con la maglia della Sampdoria. L’attaccante blucerchiato, così come riportato dalle colonne del Secolo XIX, ha ha parlato del suo stato di forma: “Segnare qui non è difficile se hai una squadra come la mia”. Arrivato nello scetticismo generale, Defrel ha […] L'articolo Sampdoria, Defrel: “Qui mi trovo bene, sul problema alla ...

Sampdoria-Spal - 2-1. Decide Defrel | Tweet | : I blucerchiati, senza vittorie da tre gare, si sono rifatti in casa contro la squadra di Semplici grazie alle reti di Linetty e Defrel, che hanno avuto la meglio sul vantaggio di Paloschi

Sampdoria-Spal 2-1 - Linetty : “Gol difficile ma cross di Defrel perfetto” : Sampdoria-Spal 2-1 – Se la Sampdoria è solo barcollata e non crollata, molto è grazie a Karol Linetty. Il centrocampista polacco ha infatti segnato il gol del pareggio appena 4 minuti dopo la rete del vantaggio Spal firmato Paloschi. Un pari che ha dato nuova linfa e molta fiducia nei propri mezzi agli uomini di […] L'articolo Sampdoria-Spal 2-1, Linetty: “Gol difficile ma cross di Defrel perfetto” proviene da Serie A ...

Sampdoria-Spal - Defrel : “Qui ho la fiducia di tutti. La caviglia? Niente di grave” : È della Sampdoria il “Monday Night” della settimana giornata di Serie A. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, il match-winner Gregoire Defrel ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta contro la Spal: “Sono molto contento. Mi sento bene e riesco a dare tanto a questa squadra grazie al lavoro dei miei compagni […] L'articolo Sampdoria-Spal, Defrel: “Qui ho la fiducia di ...

Sampdoria-Spal 2-1 - Linetty e Defrel rispondono a Paloschi : Gli estensi passano in vantaggio con l'ex attaccante dell'Atalanta, poi il centrocampista polacco e l'attaccante francese la ribaltano in favore dei blucerchiati